Israel y EE.UU. atacan instalaciones nucleares en Irán sin causar víctimas ni fugas radiactivas

El Ejército israelí confirmó los bombardeos contra plantas de procesamiento de uranio en el centro del país. Teherán aseguró que las instalaciones afectadas no liberaron material radiactivo y que los ataques no frenarán su desarrollo nuclear.

(EFE) – Israel y Estados Unidos llevaron a cabo ataques este viernes contra instalaciones nucleares en el centro de Irán. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron el bombardeo a una planta de extracción de uranio, describiéndola como “la única instalación de este tipo en el país”.

Las autoridades iraníes reportaron impactos en el complejo de procesamiento de agua pesada de Jondab y en la planta de producción de torta amarilla de Ardakan, ambas sin víctimas ni fugas radiactivas.

Objetivo: debilitar el programa nuclear

El comunicado israelí afirmó que el ataque busca privar al régimen de los ayatolás de “la materia prima necesaria para el enriquecimiento de uranio”. Un dirigente regional iraní calificó los bombardeos como un reflejo de “la desesperación” de los adversarios y aseguró que no afectarán el desarrollo nuclear del país.

Es la segunda vez en el conflicto que se golpean instalaciones sensibles, tras los ataques previos a Natanz. Irán respondió en el pasado con misiles contra la ciudad israelí de Dimona, cercana a centros nucleares.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​