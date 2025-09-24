Isabel Allende, escritora: “En Chile las periodistas son mucho mejores que los hombres, ¡desde siempre!”

Durante la presentación de la próxima adaptación audiovisual de su novela "La Casa de los Espíritus", la autora valoró el desempeño de las mujeres en el periodismo, asegurando que son "más valientes y atrevidas" que los hombres que ejercen la misma profesión.

Durante la presentación de la próxima adaptación audiovisual de su novela La Casa de los Espíritus, serie que se estrenará en 2026, la escritora chilena e icono de la literatura contemporánea, Isabel Allende, valoró el desempeño de las mujeres en el periodismo, asegurando que son “más valientes y atrevidas” que los hombres que ejercen la misma profesión.

La autora, reconocida como la escritora en español más leída del mundo, aterrizó en Santiago este lunes 22 con una agenda repleta de actividades.

Pero el punto central de su visita es el lanzamiento oficial de su más reciente libro: Mi nombre es Emilia del Valle, una novela histórica ambientada en la Guerra Civil chilena de 1891.

Una novela nacida desde el periodismo

Durante una rueda de prensa en Santiago, Allende reflexionó sobre los orígenes de su escritura y cómo su formación como periodista ha influido en su obra literaria.

La protagonista de su nueva novela, Emilia del Valle, es justamente periodista, un guiño directo a su pasado en medios como la Revista Paula.

“Todo lo que hago en literatura lo aprendí en el periodismo”, aseguró.

En ese sentido, añadió: “Desde cómo estructurar una historia, hasta cómo sacarle al entrevistado lo que no quiere decir. Pero lo más importante: la disciplina. Escribir contra el reloj es lo que me mantiene conectada y activa”.

Mujeres periodistas

Fiel a su estilo directo y comprometido, Allende también aprovechó la instancia para destacar el rol de las mujeres en el periodismo nacional.

“En Chile las periodistas son mucho mejores que los hombres, ¡desde siempre! Mucho más valientes, más atrevidas, desde el principio del periodismo. Yo creo que el medio va cambiando, pero la labor del periodista es fundamental, son los ojos que ven la sociedad y que la cuentan, eso siempre va a ser necesario. Ahora, si van a existir los periódicos impresos (en el futuro), posiblemente no, pero va a existir la función”, sostuvo.

El futuro de la ficción

En un tono más distendido, la autora se refirió a los desafíos del mundo editorial en la era digital.

“Me preguntan si la novela va a morir. Yo creo que la necesidad humana de escuchar historias siempre va a existir. Tal vez en el futuro ni siquiera vamos a leer: nos contarán la historia a través de un chip en la oreja mientras dormimos”, indicó.