“Camino a los 60 años”: Inti-Illimani anuncia cierre de gira con tres conciertos en Santiago

Por CNN Chile

23.12.2025 / 13:56

El tour incluyó conciertos en regiones y cerrará con tres noches en Santiago, según informó la producción.

Inti-Illimani realizará tres conciertos en el Teatro Nescafé de las Artes como cierre de su gira Camino a los 60 años.

Las funciones están fijadas para el viernes 26 y sábado 27 de diciembre de 2025 (20:00 horas), y el domingo 28 de diciembre (19:00 horas).

La venta de entradas está disponible vía Ticketmaster y boletería (sin cargo por servicio).

La propuesta del tour considera que el repertorio de cada ciudad incorpore participación del público a través de la web oficial y redes sociales, formato que la banda y la producción han descrito como una selección “según la voz del público” para cada fecha.

Inti-Illimani | Teatro Nescafé de las Artes

Inti-Illimani | Teatro Nescafé de las Artes

El tour, en tanto, incluyó conciertos en ciudades como Copiapó, Talca, La Serena, Antofagasta, Rancagua, Temuco, Chillán, Concepción, Puerto Varas, Valdivia, Valparaíso y Santiago, tras su inicio de ruta fechado el pasado 6 de junio.

Entradas y valores

$60.000 (platea baja primeras filas)

$45.000 (platea baja preferencial / platea alta primera fila)

$35.000 (platea baja general)

$30.000 (platea alta general)

