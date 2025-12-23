“Camino a los 60 años”: Inti-Illimani anuncia cierre de gira con tres conciertos en Santiago

El tour incluyó conciertos en regiones y cerrará con tres noches en Santiago, según informó la producción.

Inti-Illimani realizará tres conciertos en el Teatro Nescafé de las Artes como cierre de su gira Camino a los 60 años.

Las funciones están fijadas para el viernes 26 y sábado 27 de diciembre de 2025 (20:00 horas), y el domingo 28 de diciembre (19:00 horas).

La venta de entradas está disponible vía Ticketmaster y boletería (sin cargo por servicio).

La propuesta del tour considera que el repertorio de cada ciudad incorpore participación del público a través de la web oficial y redes sociales, formato que la banda y la producción han descrito como una selección “según la voz del público” para cada fecha.

El tour, en tanto, incluyó conciertos en ciudades como Copiapó, Talca, La Serena, Antofagasta, Rancagua, Temuco, Chillán, Concepción, Puerto Varas, Valdivia, Valparaíso y Santiago, tras su inicio de ruta fechado el pasado 6 de junio.

Entradas y valores

$60.000 (platea baja primeras filas)

$45.000 (platea baja preferencial / platea alta primera fila)

$35.000 (platea baja general)

$30.000 (platea alta general)