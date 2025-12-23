“Camino a los 60 años”: Inti-Illimani anuncia cierre de gira con tres conciertos en Santiago
Por CNN Chile
23.12.2025 / 13:56
El tour incluyó conciertos en regiones y cerrará con tres noches en Santiago, según informó la producción.
Inti-Illimani realizará tres conciertos en el Teatro Nescafé de las Artes como cierre de su gira Camino a los 60 años.
Las funciones están fijadas para el viernes 26 y sábado 27 de diciembre de 2025 (20:00 horas), y el domingo 28 de diciembre (19:00 horas).
La venta de entradas está disponible vía Ticketmaster y boletería (sin cargo por servicio).
La propuesta del tour considera que el repertorio de cada ciudad incorpore participación del público a través de la web oficial y redes sociales, formato que la banda y la producción han descrito como una selección “según la voz del público” para cada fecha.
Inti-Illimani | Teatro Nescafé de las Artes
El tour, en tanto, incluyó conciertos en ciudades como Copiapó, Talca, La Serena, Antofagasta, Rancagua, Temuco, Chillán, Concepción, Puerto Varas, Valdivia, Valparaíso y Santiago, tras su inicio de ruta fechado el pasado 6 de junio.
Entradas y valores
$60.000 (platea baja primeras filas)
$45.000 (platea baja preferencial / platea alta primera fila)
$35.000 (platea baja general)
$30.000 (platea alta general)