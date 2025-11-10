Ignacia Fernández fue elegida Miss Mundo Chile: Modelos de Victoria’s Secret alabaron su presentación viral y la nombraron “diosa del metal”

Su presentación con canto gutural durante la etapa de talentos del certamen se volvió viral y la convirtió en una de las favoritas del público. "El metal ha sido parte fundamental de quién soy como persona”, escribió la joven de 27 años en Instagram, donde su video sumó miles de comentarios de apoyo.

Ignacia Fernández, modelo de 27 años y vocalista de la banda de death metal progresivo Decessus, fue elegida Miss Mundo Chile 2025 en la final realizada la noche del domingo.

La joven será la encargada de representar a Chile en el Miss Mundo 2026, sucediendo a Francisca Lavandero, actual embajadora nacional del certamen. Como parte del premio, también recibió un anillo de diamantes valorado en alrededor de 12 millones de pesos.

Fernández, en tanto, quien representó a la comuna de Las Condes, destacó por su particular número en la prueba de talento, donde interpretó un tema de su banda utilizando canto gutural.

El registro se viralizó rápidamente y generó una oleada de reacciones dentro y fuera del país.

Su actuación en el certamen transmitido por Chilevisión fue acompañada por el guitarrista Carlos Palma y, en pocos días, acumuló millones de visualizaciones.

Artistas como Rita Ora, Amy Lee, Ellie Goulding, Norman Reedus, Lauren Jauregui y REI AMI interactuaron con la presentación a través de sus redes sociales.

“Diosa del metal”

Hace algunos días, Fernández publicó en su cuenta de Instagram un video con parte de su interpretación en el escenario, acompañado de un mensaje donde reflexionó sobre su experiencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ignacia Fernández (@ignacia.fdez)

“El metal ha sido parte fundamental de quién soy como persona y de mi vida: un refugio, una fuente de fuerza y propósito. Poder expresarlo en el escenario de Miss Mundo Chile fue una oportunidad que valoro profundamente”, escribió.

“Fue una gran experiencia derribar barreras en televisión abierta, inspirar, ser real con una misma y demostrar que no hay que temer a los prejuicios de los demás”, añadió.

El post recibió miles de reacciones, y dada la viralización de la presentación, comentarios más recientes de reconocidas modelos de Victoria’s Secret, como Josephine Skrivere, Lily Aldridge y Behati Prinsloo. Esta última la calificó como una “Diosa del metal”.