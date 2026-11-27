El cambio de ánimo en Parque Ciudad Empresarial fue interesante. Apenas terminó la presentación de Godspeed You! Black Emperor en el escenario Vans, la primera jornada de Fauna Primavera se encaminó hacia un cierre de naturaleza muy distinta. A las 22:30 horas era el turno de Hot Chip.

A cuatro años de su última visita a Chile, los británicos tenían a su favor un repertorio difícil de resistir y una capacidad para generar fiesta que no depende de los grandes despliegues escénicos.

Parte del atractivo de ver a Hot Chip en directo está en descubrir cuánto hay de orgánico en su música. Por mucho que sus canciones remitan a una pista de baile, observar el trabajo de sus integrantes sobre el escenario permite apreciar la cantidad de recursos instrumentales que intervienen en ellas.

Los sintetizadores, las guitarras y las percusiones tienen sus propios espacios de protagonismo. Hay momentos en que la voz de Alexis Taylor parece suspendida sobre los arreglos y otros en que son los instrumentos los que se encargan de llevar la canción hacia otro lugar.

Taylor tiene, además, un registro vocal de una dulzura que resulta casi insólita frente a la potencia rítmica de la agrupación. Esa convivencia entre cierta fragilidad y la euforia del baile es uno de los rasgos más particulares de Hot Chip.

El regreso de los londinenses coincidió con los 20 años de The Warning (2006), un disco que marcó a una generación para la cual bailar música electrónica y escuchar indie rock dejaron de ser actividades excluyentes.

Y hay algo bonito en reencontrarse con esa música dos décadas después. Canciones como Over and Over, Ready for the Floor o Flutes pertenecen a distintos periodos de la banda, pero conservan una frescura que hace difícil reducir su atractivo a un asunto de nostalgia.

También resulta interesante la distancia que existe entre escuchar a Hot Chip a través de sus discos y hacerlo en un concierto. Sus composiciones tienen espacio para crecer, los arreglos adquieren otro peso y la repetición, uno de los recursos más característicos de su sonido, encuentra pleno sentido en la experiencia en vivo.

La elección de los británicos para cerrar un jueves de festival fue, en ese sentido, un acierto. Después de una jornada marcada por propuestas de mayor complejidad sonora, Hot Chip ofreció la posibilidad de relacionarse con la música desde un lugar mucho más físico.

Javiera Mena y una amistad que llegó al escenario

El concierto tuvo también un componente local con la aparición de Javiera Mena, cuya presencia junto a Hot Chip fue uno de los momentos especiales del cierre de la jornada.

Lejos de ser una asociación arbitraria, el encuentro tiene su origen en la relación que Alexis Taylor ha construido con la cantautora chilena a lo largo de los años.

En conversación con Rock & Pop, a pocos días de su regreso al país, el británico contó cómo su interés por la música de Mena dio paso a colaboraciones y a una amistad entre ambos.

Taylor incluso incluyó Nocturna (2022) entre sus trabajos musicales favoritos de aquel año, en una selección realizada para el medio estadounidense BrooklynVegan.

Hay una coincidencia que vuelve todavía más interesante lo ocurrido este jueves en Huechuraba. El mismo año en que Hot Chip publicó The Warning, Javiera Mena editó Esquemas juveniles, uno de los discos que contribuyó a cambiar el rumbo del pop chileno de los 2000.

Veinte años después, ambos proyectos coincidieron sobre el escenario principal de Fauna Primavera. Dos exponentes de escenas musicales muy distintas, pero con una sensibilidad compartida y una particular forma de entender las posibilidades expresivas de la electrónica.

La aparición de Mena fue también un buen recordatorio del lugar que ha conseguido ocupar la artista chilena dentro de esa tradición musical, más allá de nuestras fronteras.

Hot Chip, por su parte, mantiene intacta una cualidad que distingue a sus mejores canciones: la capacidad de hacer bailar incluso cuando aquello que se está cantando tiene poco de festivo.

Hay melancolía en su música, sentido del humor y una ternura que rara vez se encuentra en propuestas de semejante potencia rítmica. Todo eso convive sin mayores dificultades.

Más de veinte años después de su debut discográfico, los londinenses siguen encontrando buenas razones para bailar. Y qué buena manera de terminar el primer día de Fauna Primavera.