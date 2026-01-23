“How Did I Get Here?”: El nuevo álbum de Louis Tomlinson ya está disponible

El cantante británico presentó su tercer álbum de estudio, disponible en plataformas digitales y formatos físicos.

El cantante británico Louis Tomlinson lanzó este viernes su nuevo álbum How Did I Get Here?, su tercer trabajo de estudio como solista.

El disco fue publicado a través del sello BMG y ya se encuentra disponible en plataformas digitales y en formatos físicos como vinilo, cassette y CD.

El álbum fue grabado durante 2025 y su proceso se desarrolló entre el Reino Unido y Costa Rica. Parte de la composición inicial se realizó en la campiña inglesa, antes de trasladarse a Santa Teresa, donde Tomlinson trabajó durante varias semanas junto al productor y coautor Nico Rebscher.

How Did I Get Here? incluye canciones como Lemonade, Palaces, Imposter, Sunflowers y Lucid.

Lemonade fue el primer sencillo y logró difusión en emisoras como BBC Radio 1, Radio 2 y Capital en el Reino Unido. La canción fue interpretada por el artista en el espacio Live Lounge de BBC Radio 1.

El segundo adelanto, Palaces, tuvo presentaciones en vivo y sesiones especiales, mientras que Imposter fue acompañado por un videoclip protagonizado por el actor británico James Nelson-Joyce.

El disco presenta una combinación de pop e influencias indie, con arreglos que incorporan guitarras, sintetizadores y cuerdas.

Junto al lanzamiento del álbum, Tomlinson confirmó una nueva gira mundial titulada How Did We Get Here?, que comenzará en marzo de 2026. El tour contempla fechas en Europa y Norteamérica, con entradas ya disponibles.

Durante la semana del estreno, el músico realizó presentaciones promocionales en Estados Unidos, incluyendo una actuación en Nueva York y una aparición televisiva en The Tonight Show. Además, anunció un evento inmersivo en Londres vinculado al nuevo álbum.

Louis Tomlinson inició su carrera como solista en 2020, con Walls.

En 2022 publicó Faith in the Future, álbum que alcanzó el primer lugar en rankings de países como Reino Unido, España, Argentina y Bélgica, además de posicionarse en el Top 5 del Billboard 200.

En 2023 estrenó el documental All Of Those Voices, exhibido en salas de cine de más de 60 países.