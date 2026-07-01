Hot Wheels Monster Trucks Live regresa a Chile: Rick Steffens cuenta cómo es conducir al “villano” Skelesaurus

Hot Wheels Monster Trucks Live regresa a Chile con Glow-N-Fire, una versión del espectáculo que busca llevar el universo de los clásicos vehículos de juguete a una escala completamente distinta.

Una arena cerrada, motores gigantes, saltos, luces, fuego, acrobacias de freestyle motocross y máquinas inspiradas en algunos de los modelos más reconocibles de la marca.

La producción se presentará en el Movistar Arena de Santiago el 18 y 19 de julio de 2026, con cuatro funciones programadas durante el fin de semana.

El show reunirá a monster trucks como Mega Wrex, Tiger Shark, Gunkster, Bone Shaker, Bigfoot, Skelesaurus y Rhinomite; este último incorporado como una de las novedades de la gira.

A diferencia de una exhibición tradicional de motores, Glow-N-Fire apuesta por una puesta en escena familiar que combina conducción extrema con efectos visuales.

La gira incluye pirotecnia, iluminación especial, maniobras de alto impacto, la participación del equipo de freestyle motocross de Hot Wheels Monster Trucks Live y el regreso de un robot transformable que forma parte del espectáculo.

En Chile, además, el público podrá acceder a una Pre-Show Party, instancia previa a la función principal en la que los fanáticos pueden acercarse a los monster trucks, verlos desde la pista y conocer a los pilotos antes de que comience el show.

La experiencia busca conectar especialmente con niñas, niños y familias que han crecido viendo estos vehículos como juguetes y que ahora podrán encontrarse con sus versiones reales, de más de tres metros de alto y varias toneladas de peso.

Uno de los protagonistas de esta visita será Rick Steffens, piloto estadounidense de Skelesaurus, el monster truck de estética prehistórica que dentro del universo Hot Wheels aparece con una personalidad más oscura y desafiante.

Steffens, quien, además de manejar, también construye este tipo de máquinas, será parte de las funciones en Santiago con un vehículo que mezcla diseño de criatura jurásica, potencia mecánica y una presencia pensada para encender la reacción del público.

En conversación con CNN Chile, el piloto habló sobre la adrenalina del freestyle, el trabajo técnico que existe detrás de cada salto, las jornadas de reparación entre funciones y el vínculo que se genera con los fanáticos más pequeños, que muchas veces llegan al recinto con un auto Hot Wheels en la mano y se encuentran con su versión monumental frente a los ojos.

CNN Chile: Para alguien que nunca ha ido a un show de Hot Wheels Monster Trucks Live, ¿en qué debería fijarse?

Rick Steffens: “El show está muy bien explicado. Los anfitriones hacen un trabajo increíble para llevarte a nuestro mundo desde el comienzo. Es muy informativo y muy inclusivo para todas las personas que están en la arena. Hay momentos en que todos se levantan de sus asientos y bailan. Incluso ves a personas que quizá no querían bailar y terminan bailando igual.

¡También tenemos un dragón que se come un auto y lanza fuego! No hay que llegar con una expectativa demasiado rígida; hay que ir preparado para la emoción, la inclusión y la alegría. Durante dos horas queremos apagar la vida normal: las hipotecas, los autos rotos, los problemas. Apagamos todo eso y disfrutamos ese momento juntos”.

CNN Chile: El espectáculo se llama Glow-N-Fire e incluye luces, fuego, pilotos de FMX y dinosaurios robot que lanzan fuego. ¿Cómo cambia eso la energía del espectáculo frente a un evento tradicional de monster trucks?

Rick Steffens: “El mayor cambio es que hacemos cerca del 90% del show en la oscuridad. Justo antes de que empiece, hay un momento muy especial: suena música intensa, se apagan las luces de la arena y quedamos solo nosotros. Luego se encienden las luces de los monster trucks y la energía cambia completamente. Ese elemento glow fue algo muy inteligente de parte de los creadores de Hot Wheels. Escuchar la reacción del público cuando se apagan las luces es una experiencia muy especial desde dentro del vehículo”.

CNN Chile: Skelesaurus tiene una identidad muy marcada, como una criatura prehistórica entrando a la arena. Cuando lo manejas, ¿sientes que estás actuando como tú mismo o que de alguna forma le das vida al personaje?

Rick Steffens: “Es una mezcla de ambas cosas. La energía cambia un poco, porque Skelesaurus cumple el rol del villano dentro del universo de Hot Wheels. Hay algo más inquietante en esa máquina. Pero también nos volvemos uno. Eso me permite manejar un poco más enojado, supongo, y eso es divertido para mí”.

CNN Chile: ¿Qué se siente estar dentro de Skelesaurus justo antes de una gran maniobra, con el motor rugiendo y el público esperando?

Rick Steffens: “Para mí, la presión está justo antes de que el vehículo encienda. Mi cerebro de mecánico piensa: ‘Dale, podemos hacerlo. No me des problemas’. En cuanto a la parte del espectáculo, quieres ser técnico y hacer el mejor trabajo posible. Al final del día, estás actuando para tus hijos y también para personas que pagaron con esfuerzo para venir a vernos a nosotros y a estas máquinas gigantes.

Quieres lograr el wheelie perfecto, manejar solo sobre las dos ruedas traseras, saltar un poco más lejos que los demás o destruir la pila de autos todas las veces que puedas. Durante la maniobra, las emociones quedan un poco fuera. Las sientes antes y después, pero mientras estás ahí, todo es técnico. Estás concentrado en ejecutar… Cuando la gente ve monster trucks, piensa en fuerza, ruido y saltos enormes”.

CNN Chile: Tú, además de manejar, también construyes monster trucks. ¿Eso cambia tu relación con la máquina? ¿Manejas distinto porque entiendes lo que está pasando debajo de ti?

Rick Steffens: “Absolutamente. Te vuelves un poco más cuidadoso, porque sabes que si aterrizas de cierta manera vas a romper algo y después tendrás que trabajar en eso. Pero también pasa lo contrario: puedes exigirle un poco más a la máquina porque sabes qué componente puede resistir qué cosa. Otras personas quizá no lo saben.

También cambia mi respeto por el equipo. Hay personas que se suben y dicen: ‘Voy a pisar el acelerador lo más fuerte que pueda’. Y sí, eso puede ser genial, pero también puedes destruir una máquina de 300 mil dólares en la que pasamos meses trabajando”.

CNN Chile: Llevas más de una década en este mundo. A estas alturas, cuando te subes al monster truck, ¿todavía hay momentos en que piensas: “No puedo creer que este sea mi trabajo”?

Rick Steffens: “Lo genial de estos vehículos es que puedes apagar la vida por un minuto. Amo ser papá, amo construir, crear y todas esas cosas, pero cuando estoy ahí dentro, eso es lo único que tengo que hacer durante las siguientes dos horas de mi vida.

Con el tiempo te vuelves bueno en eso y también más profesional, pero al mismo tiempo tienes que separar las cosas. Este es mi día a día: puedo encender un monster truck de 12 mil libras y entretener a miles de personas. No es algo a lo que uno realmente se acostumbre, aunque con el tiempo se vuelva normal”.

CNN Chile: Para mucha gente, Hot Wheels es parte de la infancia: autos pequeños, pistas imaginadas, juguetes que uno hacía volar con la mano. Este show convierte esa imaginación en algo real. ¿Sientes que eres parte de los recuerdos de infancia de alguien cuando manejas?

Rick Steffens: “Absolutamente. Tengo una hija, Hadley, de 8 años, y un hijo, Hudson, de 6, y ellos comen, duermen y respiran Hot Wheels. Entonces, honestamente, cuando actúo, siento que estoy actuando para ellos. Ves cómo esos autos pequeños, que caben en la mano, se transforman en máquinas gigantes de más de 3,5 metros de alto y de ancho, y que pesan más de seis toneladas. Saber que esa experiencia puede quedarse con los niños para el resto de sus vidas, y que tal vez algún día la recuerden cuando tengan sus propios hijos, es algo muy especial”.

CNN Chile: ¿Tus hijos te siguen viendo como un papá con un trabajo genial o ya se acostumbraron demasiado a la vida Hot Wheels?

Rick Steffens: “Para ellos es como un día más en la oficina. Hudson ni siquiera había nacido cuando empezamos; viajaba con nosotros en la pancita de mi esposa. Entonces para ellos es normal decir: ‘Ah, sí, papá, ahora te toca hacer freestyle’. Es un sábado o domingo normal para ellos. Todavía aman los vehículos, aman viajar y conocer nuevas culturas alrededor del mundo, pero a veces les preguntamos si quieren ver el show y dicen: ‘No, ya lo vimos'” (risas).

CNN Chile: ¿Ves en ellos esa chispa? ¿Podríamos tener otro piloto o constructor de monster trucks en unas décadas?

Rick Steffens: “Creo que sí. Definitivamente lo disfrutan. Ahora están en una edad en que ya pueden ayudarme con cosas mecánicas. Pueden pasar herramientas, limpiar los vehículos, ayudar un poco y sentarse conmigo cuando los muevo. Creo que eso les va instalando una motivación. Si quieren hacerlo, increíble. Si no, también está bien. Es su vida”.

CNN Chile: ¿Cuál es la parte menos glamorosa o más difícil del trabajo detrás de escena?

Rick Steffens: “Siguen siendo bestias mecánicas. Podemos tener problemas de motor, transmisión, tren motriz o cortar un neumático. Cuando hay que cambiar entre la primera y la segunda función de un mismo día, a veces solo tienes una hora y media o dos horas para hacer reparaciones enormes y tener todo listo para el siguiente show.

El sacrificio real está en esos fines de semana. Podemos llegar a las 7 de la mañana un sábado y no irnos hasta las 2 de la madrugada. Luego volvemos otra vez a las 7 de la mañana al día siguiente. También hay fines de semana en que no tenemos esos problemas, pero esa es la parte buena y mala del trabajo”.

CNN Chile: Pero aun así, se nota que amas lo que haces. ¿Cómo nació esa pasión?

Rick Steffens: “Fue una mezcla de crianza rural y carreras. No era algo que mis padres hicieran, pero a mí siempre me atrajo mucho, sobre todo por el viaje.

Veía equipos de monster trucks entrar y salir de nuestras ciudades. Tenía amigos que tenían vehículos de este tipo y veía cómo estaban en la costa oeste de Estados Unidos, luego en la costa este, después en Florida. Siempre estaban en algún lugar. Me gustaba la idea de poder tomar estas máquinas increíbles, hacer algo que disfrutabas y viajar por el mundo con ellas. También hubo una película de carreras que me hizo querer competir y ganarle al otro: Days of Thunder. Salió el año en que nací, y eso tuvo algo que ver.

Nunca me vi sentado en un mismo lugar. Siempre quise tener un hogar, y lo tengo, pero manejar todos los días por el mismo camino al trabajo nunca estuvo en mis planes. Por suerte, pude seguir un camino que me permitió viajar por el mundo.

Jamás pensé que iba a hacerlo internacionalmente con un monster truck durante cinco años. Pensé que pasaría el resto de mi vida recorriendo las carreteras de Estados Unidos. Pero ahora ponemos los vehículos en contenedores, los subimos a barcos y yo vuelo para encontrarlos en otro país”.

CNN Chile: En Chile habrá una Pre-Show Party, donde los fanáticos podrán ver los vehículos de cerca y conocer a los pilotos. ¿Qué es lo más especial de ese contacto con el público?

Rick Steffens: “Es una alegría. Es una experiencia muy sana, muy pura, porque ves esa felicidad real en niños de tres, cuatro o cinco años cuando entran a la arena y ven por primera vez esos monster trucks.

Ven cómo el vehículo que tenían en tamaño pequeño en sus manos se convierte en algo enorme, más grande que ellos. Nosotros somos solo una parte pequeña; los monster trucks son las estrellas. Pero poder ayudar a crear esa alegría durante una hora y media o dos horas de sus vidas es algo difícil de describir”.

CNN Chile: ¿Qué le dirías a alguien de América Latina que vea un monster truck y piense: “Me fascinaría dedicarme a esto algún día”?

Rick Steffens: “Mi primer consejo sería entrar en algo relacionado con los deportes motores. Puede ser una escuela técnica enfocada en carreras, una clase de motores diésel, hidráulica o electricidad. Los monster trucks reúnen muchas áreas: hidráulica, electricidad, motores de alto rendimiento, ingeniería, diseño de chasis y todos los componentes que ponemos en estas máquinas. Hay que tener la motivación para hacerlo, pero también conocimiento mecánico general. Eso te pone en una categoría distinta frente a otra persona que quiere acercarse a los equipos”.

CNN Chile: Finalmente, ¿qué mensaje te gustaría enviar a los fanáticos chilenos que verán a Skelesaurus en julio?

Rick Steffens: “Estamos ansiosos por verlos. Vivo en este mundo loco donde manejo un monster truck para ganarme la vida, me pagan por hacerlo y puedo conocer familias y personas que terminan convirtiéndose en amigos.

Podemos romper con la vida normal y vivir juntos esta experiencia increíble. Estoy esperando ver la energía de los fanáticos chilenos, porque hemos tenido públicos muy intensos en distintas partes del mundo y esperamos que ustedes sean todavía más intensos.

Eso nos hace divertirnos más en la pista y nos permite hacer cosas más emocionantes”.