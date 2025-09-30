Hollywood estalla contra Tilly Norwood, una “actriz” creada con IA: Sindicatos y estrellas piden frenar su avance

La aparición de Tilly Norwood, una actriz generada con inteligencia artificial, ha encendido un intenso debate en Hollywood. Desde gremios como SAG-AFTRA hasta figuras como Whoopi Goldberg y Emily Blunt han alertado sobre la pérdida de conexión humana en el arte.

La irrupción de Tilly Norwood, una “actriz” compuesta íntegramente con inteligencia artificial y actualmente en proceso de ser representada por agencias de talento reales, ha desatado una tormenta en la industria audiovisual.

La controversia se desató luego de que la productora Eline Van der Velden, su creada, anunciara que varias agencias estaban interesadas en firmar contrato con su Tilly, diseñada a partir de tecnología entrenada con rostros, movimientos y expresiones de cientos de intérpretes reales.

A través de su cuenta de Instagram, Van der Velden defendió su proyecto con dos ideas centrales: “No es un reemplazo de un ser humano, sino una obra creativa, una pieza de arte”.

Planteó. además, que la IA es “una herramienta nueva, un nuevo pincel. Así como la animación, la marioneta o el CGI abrieron nuevas posibilidades sin eliminar la actuación en vivo, la IA ofrece otra manera de imaginar y construir historias”.

“No tiene emociones, no tiene experiencia vital”

La respuesta más dura vino del principal sindicato de intérpretes de Estados Unidos.

SAG-AFTRA emitió un comunicado oficial en el que condenó el desarrollo y la posible contratación de Tilly Norwood, enfatizando que la creatividad “debe seguir siendo humana”.

“Para ser claros, ‘Tilly Norwood’ no es una actriz, es un personaje generado por un programa informático que fue entrenado con el trabajo de innumerables intérpretes profesionales, sin permiso ni compensación”, declaró la organización.

“No tiene experiencia vital de la cual extraer, no tiene emoción y, por lo que hemos visto, al público no le interesa ver contenido generado por computadora desvinculado de la experiencia humana”, añadió.

El sindicato también advirtió a las productoras que “no podrán utilizar intérpretes sintéticos sin cumplir con nuestras obligaciones contractuales, que requieren notificación y negociación cuando se vaya a usar un actor artificial”.

Entre las voces más influyentes que han alzado la voz está Whoopi Goldberg, quien abordó el tema en su programa The View el pasado lunes.

“Puedes distinguirnos siempre de ellos. Nos movemos diferente, nuestros rostros se mueven diferente, nuestros cuerpos se mueven diferente”, señaló la actriz, advirtiendo además que “si sigues con esto, con la IA, no tendrás ninguna conexión con nada más que tu teléfono”.

Emily Blunt, por su parte, reaccionó con sorpresa y temor al ver por primera vez la imagen de Tilly en una entrevista con Variety.

“¿Me decepciona? No sé cómo responder, salvo decir lo aterrador que es esto”, dijo.

“¿En serio? ¿Eso es una IA? Dios mío, estamos perdidos. Es realmente aterrador. Vamos, agencias, no hagan eso. Por favor, deténganse. Por favor, dejen de arrebatarnos la conexión humana”, finalizó.