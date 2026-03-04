“Mi niño interior está alucinando”: Hero Fiennes Tiffin aborda el peso de interpretar a Sherlock Holmes en la nueva serie de Prime Video

Basada en los libros Young Sherlock Holmes de Andrew Lane, la serie sigue a un Holmes juvenil en Oxford mientras enfrenta su primer gran caso y empieza a cruzarse con figuras clave como Mycroft y James Moriarty. En conversación con CNN Chile, su protagonista, Hero Fiennes Tiffin, abordó el peso cultural del personaje y la responsabilidad de acercarlo a nuevas generaciones. ￼

En plena ola de nuevas relecturas de Sherlock Holmes en cine y televisión, la plataforma de streaming Prime Video estrenó este miércoles 4 de marzo la primera temporada completa de la serie Young Sherlock (El Joven Sherlock, en Latinoamérica), una precuela que imagina los primeros pasos del detective antes de convertirse en el mito.

El proyecto está creado por Matthew Parkhill, quien puso manos a la obra sumando a Peter Harness y Guy Ritchie. Este último, en tanto, vuelve a insertarse en el universo Holmes después de haber dirigido las películas Sherlock Holmes (2009) y Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011).

La serie, en tanto, se inspira en las novelas juveniles Young Sherlock Holmes, del escritor británico Andrew Lane, publicadas desde 2010, y traslada esa lógica de “origen” a la pantalla con un Sherlock de 19 años, todavía impulsivo y en formación.

En esta versión, el personaje interpretado por el actor Hero Fiennes Tiffin (Harry Potter y el Misterio del Príncipe; saga After) llega a Oxford y se ve arrastrado a una investigación que crece hacia una conspiración mayor, mientras se delinean piezas clave del canon, como Mycroft y el vínculo temprano con James Moriarty.

El elenco mezcla rostros jóvenes con nombres consolidados: además de Fiennes Tiffin como Sherlock, Max Irons como Mycroft, Dónal Finn como James Moriarty y Zine Tseng como la princesa Gulun Shou’an, entre otros. La producción suma también al ganador del Óscar Colin Firth, Natascha McElhone y Joseph Fiennes, tío del protagonista en la vida real.

Con el sello de Ritchie en el ritmo y el pulso visual, El Joven Sherlock apuesta por mostrar el “antes”: no al genio pulido, sino al joven que todavía tropieza, aprende códigos y pone a prueba su instinto.

En conversación con CNN Chile, Hero Fiennes Tiffin abordó, justamente, ese peso cultural del personaje, su relación personal con las distintas versiones de Holmes que marcaron a su generación y serán la insignia audiovisual de las próximas.

“Si, cuando recién empezaba a actuar, me hubiesen pedido escribir una lista de personajes que quería interpretar y de directores con los que quería trabajar, probablemente los dos primeros hubiesen sido Sherlock Holmes y Guy Ritchie”.

CNN Chile: Sherlock Holmes prácticamente forma parte del ADN cultural británico. ¿Qué se siente interpretar la juventud de una figura tan icónica de la cultura inglesa, especialmente siendo tú también un actor inglés?

Hero Fiennes Tiffin: Es de esas cosas que uno tendría en una lista de cosas que hacer antes de morir. “Si, cuando recién empezaba a actuar, me hubiesen pedido escribir una lista de personajes que quería interpretar y de directores con los que quería trabajar, probablemente los dos primeros hubiesen sido Sherlock Holmes y Guy Ritchie”. Entonces, no sé cómo supero esto. Siento que estoy llegando muy alto demasiado pronto. Es un sueño. No sé bien cómo ponerlo en palabras. Honestamente, es como si el niño que llevo dentro estuviera alucinando… Es surrealista. No puedo creerlo, pero estoy muy, muy feliz y agradecido.

CNN Chile: Antes de asumir el papel, ¿cuánto habías leído del Sherlock original de Conan Doyle? ¿Había historias que conocieras bien desde tu infancia o adolescencia?

Hero Fiennes Tiffin: Siento que conocía casi todas bastante bien. Mi papá me introdujo a Sherlock contándome historias. Y luego, cuando ya tuvimos edad para ver las adaptaciones, lo primero que vi fueron las películas de Guy Ritchie con Robert Downey Jr. y Jude Law. Después, cuando realmente… bueno, ya estaba enamorado del personaje, pero para mí el Sherlock de Benedict Cumberbatch, en la serie de la BBC, es simplemente… ese es el Sherlock que veo en mi cabeza ahora.

Dicho eso, creo que tanto la versión de Guy como la de Benedict capturan al personaje de manera brillante. Seguro hay muchísimas interpretaciones más antiguas que mis padres dirían que son las mejores y que tengo que ver. Pero para mi generación, crecí con esas dos, y siento que son retratos muy distintos entre sí, aunque ambos muy precisos y fieles al personaje. Así que sí, incluso antes de conseguir el papel, ya era un gran fan y sentía que sabía muy bien quién era Sherlock. Y, además, Guy Ritchie ya había ayudado a moldear un legado moderno del personaje con sus películas.

CNN Chile: ¿Hubo algún consejo en particular que él te diera para ponerte en los zapatos del joven Sherlock Holmes?

Hero Fiennes Tiffin: No un consejo específico. Como decía, siento que yo entendía bien al personaje y él, por supuesto, también. Está sumamente preparado para contar una historia de Sherlock. Es un genio. Yo siento la presión de interpretar a Sherlock porque… bueno, al final del día estoy actuando. Puedo fingir ser más inteligente de lo que realmente soy y hacer todas esas cosas. Pero Guy es quien realmente ayuda a sostener eso. Matthew Parkhill, nuestro showrunner, construyó las escenas, el mundo y la historia, y Guy llegaba a hacer pequeños ajustes aquí y allá, incluso sacando palabras como erroneously o verisimilitude en medio del trabajo. Entonces uno rápidamente piensa: “Ya, confío en ti, haré lo que me digas, tú sabes perfectamente quién es este personaje”.

Pero, para responder más directamente, siento que él trabaja de una forma muy espontánea. Creo que ambos sabíamos quién era el personaje y más bien conversábamos e influíamos mutuamente sobre cómo queríamos que fuera este Sherlock. Nunca hubo un gran desacuerdo ni me dio indicaciones que realmente me sorprendieran. Siempre sentí que estábamos avanzando hacia el mismo objetivo al momento de construirlo.

CNN Chile: Ya entrando en la serie, en varios episodios escuchamos a Sherlock hablando mandarín. ¿Cómo fue ese proceso para ti? ¿Aprendiste las líneas fonéticamente, las memorizaste o estudiaste el idioma?

Hero Fiennes Tiffin: ¡Sí! Entendía cada parte de lo que iba diciendo. Ya había tenido una experiencia parecida antes. Participé en una película llamada The Woman King, donde hablaba en portugués brasileño durante prácticamente toda la cinta. De hecho, mi audición fue en inglés, y cuando llegué me dijeron: “Queremos que hagas esto en un idioma completamente distinto”. Así que ya tenía algo de experiencia con eso.

Muchas veces recibes elogios de personas que no hablan el idioma, pero cuando haces esas líneas frente a alguien que sí lo habla, la cosa cambia y no suena tan bien. Por suerte, en esta historia Sherlock aprendió mandarín de un zapatero en Whitechapel y, aparentemente, ese zapatero era alcohólico. Así que eso me da cierta licencia para no tener la mejor pronunciación. Puedo fingir que fue intencional cuando la pronunciación no sale perfecta.

Zen Seng, que interpreta a Xiu An, también me ayudó muchísimo. Teníamos una coach de dialecto, pero en escenas en las que ella no estaba y yo quería sumar algunas líneas, Zen me ayudaba. Así que sí, no aprendí mandarín por completo, pero sí sabía lo que mi personaje estaba diciendo, y agradecí mucho que dentro de la historia no se esperara que hablara con una pronunciación perfecta, porque no sé si habría sido capaz de lograr eso.

“Joe es un actor inglés increíble, y yo quería hacerlo sentir orgulloso, quería que pensara que soy bueno”.

CNN Chile: Young Sherlock marca la primera vez que trabajas en un set junto a tu tío Joseph. ¿Ese vínculo familiar en la vida real hizo más fácil la dinámica de padre e hijo en el contexto de la serie o resulto más bien, intimidante?

Hero Fiennes Tiffin: Creo que sí ayudó. Naturalmente, esa relación y esa familiaridad se filtran de manera muy sutil en los personajes. Pero lo que fue todavía más curioso, o más gracioso, es que al inicio de cualquier trabajo siento síndrome del impostor. Me pregunto por qué alguien confía en mí para hacer esto o cómo llegué hasta aquí. Y uno tiene sacarse rápido esos pensamientos negativos de la cabeza y hacer las cosas lo mejor posible. Después, conforme finaliza paso del rodaje, la gente va dando buen feedback, uno ve una escena grabada y empieza a sentir que entiende al personaje. La confianza va creciendo…

Pero cuando Joe llegó al set, como en el episodio cuatro o cinco, y me enteré que tendría que hacer una escena frente a él, me sentí como un niño otra vez. Toda esa confianza desapareció. Porque pensé: “¡Este es el tío Joe!”. Joe es un actor inglés increíble, y yo quería hacerlo sentir orgulloso, quería que pensara que soy bueno. Matthew Parkhill incluso se reía de eso, porque decía que se notaba mucho. Yo lo sentía, pero él decía que podía verlo en primera línea: Hero como que se reducía a una versión mínima de sí mismo frente a Joe.

Por suerte, eso funcionaba para los personajes, porque, en la historia, Sherlock había pasado mucho tiempo sin ver a su papá. Y, además, en esa época, la relación entre padres e hijos probablemente era más intimidante que ahora, sobre todo si no compartían mucho los unos con los otros. Seguramente uno quería agradarles, demostrarles algo. Así que tuve suerte, igual que con lo del mandarín, porque había formas de justificar ciertas inseguridades dentro del personaje. Pero sí, me encantó trabajar con Joe. Lo disfruté muchísimo.

CNN Chile: ¿Y qué piensas respecto a que las nuevas generaciones, las más jóvenes, vayan a conocer a Sherlock Holmes a través de ti, viéndote en esta serie?

Hero Fiennes Tiffin: Sí… ese tipo de cosas me cuesta muchísimo procesarlas y creérmelas. Estoy emocionado y orgulloso, me siento orgulloso del resultado. Y sí, creo que les va a gustar, pero da miedo hablar de eso antes de tiempo. Uno no quiere mufarlo ni ponerse a hablar de más. Más bien prefiere quedarse callado y esperar a ver qué pasa.