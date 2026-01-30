Helena Bonham Carter y Chris Messina serán parte de la cuarta temporada de “The White Lotus”

La nueva entrega trasladará su historia a Francia, marcando un nuevo escenario para la serie ganadora de múltiples premios Emmy y anticipando una nueva dosis de intriga, sátira y giros inesperados que han definido a la producción desde su estreno.

(CNN) – HBO ha anunciado a los nuevos miembros del elenco para la cuarta temporada de su exitoso drama “The White Lotus”. Helena Bonham Carter y Chris Messina se encuentran entre la próxima camada de huéspedes que se alojarán en la lujosa —y habitualmente mortal— cadena de resorts.

“La siguiente ronda de reservas ha comenzado en Francia”, escribió la serie en su cuenta oficial de Instagram el jueves, en una publicación conjunta con HBO y HBO Max (que, al igual que CNN, son propiedad de Warner Bros. Discovery).

Chris Messina aparece en una fotografía tomada durante el estreno de la serie de televisión “Based on a True Story” en West Hollywood, California, el 1 de junio de 2023. Mario Anzuoni/Reuters

Entre los recién llegados se encuentran la actriz de “Fight Club” y “Harry Potter”, Bonham Carter; la estrella de “Based on a True Story”, Messina; el actor de “Bad Boys” y “The Hunger Games”, Alexander Ludwig; el actor británico Steve Coogan; la modelo Marissa Long; la actriz y cantante AJ Michalka; y el actor Caleb Jonte Edwards.

“Dios es tan bueno. Tengo muchos sentimientos encontrados y me siento increíblemente honrada de unirme a esto con gente tan increíble”, dijo Long en una publicación en Instagram el jueves tras el anuncio.

En un video, se la ve compartiendo la noticia con lágrimas en los ojos y, en otro, dice: “Voy a vomitar”.

“¡¡¡Vamos!!!”, escribió Ludwig en una historia de Instagram compartiendo la noticia el jueves.

La tercera temporada de “The White Lotus”, ganadora de 16 premios Primetime Emmy, terminó con giros inesperados y un tiroteo mortal.

Chloe (Charlotte Le Bon), Chelsea (Aimee Lou Wood) y Saxon Ratliff (Patrick Schwarzenegger) en la tercera temporada de “The White Lotus”. Fabio Lovino/HBO

En Estados Unidos, 6,2 millones de espectadores sintonizaron el final la noche de su estreno, según HBO.

Después de unas vacaciones en Hawai, Italia y Tailandia, algunos miembros del elenco de la tercera temporada esperaban que la próxima temporada se rodara en algún lugar nevado, mientras que otros deseaban un desierto. Finalmente, las próximas aventuras de lujo se desarrollarán en algún punto intermedio, en Francia.