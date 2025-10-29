Héctor Noguera y su conexión con la música chilena: De Illapu a los Chancho en Piedra

El legado cultural de Héctor Noguera no solo está ligado al mundo de las tablas y la televisión, sino que también el Premio Nacional de Artes dejó una importante huella en la música chilena, aportando con su actuación en los videoclips de Illapu y de la banda Chancho en Piedra.

La partida de Héctor Noguera ha causado conmoción nacional. Su vida dedicada a las tablas, al cine y a la televisión, además de la formación educativa que brindó a diversas generaciones de actores, deja un vacío en el mundo de la cultura.

La ministra de las Culturas y exalumna del actor, Carolina Arredondo, expresó en CNN Chile que esta despedida la ha sentido profundamente y que este año ha sido especialmente complejo, debido a que personas muy queridas de las artes han partido.

“Cuando hablamos de la gestión cultural probablemente no es el concepto que uno asocia a figuras como Noguera, pero creo que es importante relevar que su labor también se manifiesta de esa forma”, comentó.

En cuanto a los recuerdos que tiene con el actor, relató que trabajaron juntos en el teatro y que “los espacios más gozosos eran los ensayos”, porque en ese lugar uno tiene la oportunidad de “reflexionar, equivocarse, cambiar, y el Tito era una persona muy generosa; ese tipo de cosas va llenando también la vida de uno”.

Noguera fue un artista versátil, con una importante conexión con la música nacional. Apareció en el video de la canción El loco del puerto de Illapu y en Multirricachón de Chancho en Piedra.

Interpretando a un multimillonario, Noguera se va despojando de su riqueza para suplir las necesidades de las personas. Así, recorre las calles vestido con un traje negro y un bastón, repartiendo desde alimentos hasta regalar su propio corazón.

Eduardo Ibeas, músico e integrante de Los Chancho en Piedra, recuerda que el día de la grabación del videoclip, Noguera fue muy amable: “puras flores” para su actuación.

Por su parte, Leonardo Corvalán, también miembro de la banda —que actualmente se encuentra en receso—, complementó: “Yo creo que todos los que tenemos más de 50 años recordamos a Noguera como una gran entretención para las mamás, las dueñas de casa, y bueno, cada uno tiene su personaje favorito”.

“Cuando se dio la oportunidad de trabajar con él, fue una gran experiencia. En ese poco tiempo nos entregó mucho, así que estamos súper tristes”, cerró.