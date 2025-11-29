Héctor Noguera, Teresita Reyes y Tommy Rey reciben homenaje en la Teletón 2025

En esta edición, la Teletón rindió homenaje a destacadas figuras del mundo de la actuación y la música, quienes en 2025 ya no se encuentran entre nosotros, pero dejaron una huella en sus disciplinas.

En esta edición de la Teletón 2025 se realizó un homenaje a diversas figuras emblemáticas de la cultura nacional.

Entre silencios y aplausos, se rindió un reconocimiento a Guillermo “Willy” Benítez (1946-2025), destacado actor formado en la Universidad Católica y figura clave en la construcción del género de la comedia en Chile.

También fue recordada María Teresita de Jesús Reyes, conocida como “Teresita”, quien participó en numerosas teleseries exitosas como Villa Los Aromos, Bellas y Audaces, El amor está de moda, Playa Salvaje, Machos, Hippie, Brujas, Papi Ricky, Esperanza, Amanda, Verdades Ocultas y Como la vida misma.

Con más de 50 años de trayectoria en diversos formatos, Teresita se formó en la Escuela de Arte de las Comunicaciones de la Universidad Católica. Su primera vez sobre las tablas fue a los 22 años, cuando actuó en La Celestina en el Teatro del Ángel.

El Premio Nacional de Artes, Héctor Noguera (1937-2025), con una destacada trayectoria en el teatro y considerado parte de una generación dorada de las teleseries chilenas, también fue elogiado.

A lo largo de su carrera participó en obras como La vida es sueño (1974), Hamlet (1979), Casa de muñecas (1980) y Theo y Vicente, Cegados por el sol (1990). Además, como director, demostró su talento en montajes como La balsa de la Medusa (1984), Las tres hermanas (1987) y Tartufo (1994), entre otros.

Entre sus personajes más populares destacan el alcalde Federico Valdivieso en Sucupira (1996), el rey gitano Melquíades Antich en Romané (2000) y el conservador patriarca Ángel Mercader en Machos (2003).

En el mundo de la música también fue reconocido Patricio Zúñiga, conocido como Tommy Rey, vocalista de la Sonora de Tommy Rey. Una figura central en la historia de la cumbia chilena y parte fundamental de las celebraciones populares que marcaron a diversas generaciones.

En 2023, la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) le otorgó el premio Figura Fundamental de la Música Chilena, destacando el “enorme aporte de la Sonora de Tommy Rey”.

Finalmente, también fue mencionado Miguel “Negro” Piñera, músico, empresario y hermano del expresidente Sebastián Piñera.