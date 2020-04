VIDEO RELACIONADO – Marvel liberó 12 comics gratis ( 01:28)

Jake Gyllenhaal volvió a revelar un dato sobre Heath Ledger que tiene a sus fans suspirando por el fallecido actor.

El estadounidense contó a la revista Another Man que tras el éxito de Brokeback Mountain (Secreto en la Montaña), a ambos les pidieron que presentaran en la ceremonia de los Oscar de 2007, sin embargo, Ledger lo rechazó.

“Recuerdo que querían hacer una apertura para la ceremonia de los Oscar que era como una broma (homofóbica) al respecto, y Heath se negó”, relató Gyllenhaal.

“En ese momento yo estaba como, ‘Oh, está bien … lo que sea’. Yo estaba como ‘es por sana diversión’. Y Heath dijo: ‘No es una broma para mí, no quiero hacer ninguna alguna broma al respecto’”, agregó.

Anteriormente, el actor de Spider-Man: Far From Home había dicho que lo que “amaba” del fallecido actor era que no dejaba espacio para los chistes a raíz del argumento de la cinta que ambos protagonizaron.

“Si alguien quería hacer un chiste acerca de la historia o lo que fuera, él decía como ‘no, se trata sobre el amor’. Eso era todo. Simplemente, no”, dijo.