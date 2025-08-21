HBO Max lanza el primer adelanto de la temporada 2 de The Pitt: Míralo aquí

Los nuevos episodios seguirán explorando los desafíos de los trabajadores de la salud en un hospital de Pittsburgh.

HBO Max publicó el primer teaser de la segunda temporada de The Pitt, serie dramática que regresará a la plataforma el próximo año.

La producción, estrenada este año y nominada a 13 premios Emmy, retrata los desafíos del personal médico en un hospital de Pittsburgh y las decisiones críticas que enfrentan en su trabajo diario.

Su nueva entrega, en tanto, continuará explorando las tensiones dentro y fuera de las salas de urgencias.

El elenco está encabezado por Noah Wyle y lo acompañan Patrick Ball, Katherine LaNasa, Supriya Ganesh, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Isa Briones, Gerran Howell, Shabana Azeez y Sepideh Moafi.

¿Cuándo se estrena?

La plataforma de streaming anunció que la temporada 2 de The Pitt estará disponible en HBO Max a partir de enero de 2026.

Mira el teaser de la segunda temporada de The Pitt aquí