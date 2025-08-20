Tras el éxito de Baby Reindeer: Richard Gadd debutará en HBO y la BBC con la nueva serie Half Man

La serie explorará la compleja relación entre dos "hermanos" distanciados a lo largo de cuatro décadas.

HBO y la BBC compartieron un primer vistazo de Half Man, una serie dramática de seis episodios que debutará en 2026 y que podrá verse en HBO Max en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa.

La producción está a cargo de Richard Gadd, creador y protagonista de Baby Reindeer (Bebé Reno), quien también está en el centro de la historia junto a Jamie Bell.

¿De qué se trata Half Man?

Half Man se centra en la compleja relación entre Niall (Jamie Bell) y Ruben (interpretado por el propio Gadd), dos “hermanos” distanciados cuya inesperada reunión en la boda de Niall desata un estallido de violencia.

Desde ese punto, la narración recorre casi cuatro décadas (desde 1980 hasta la actualidad) y retrata las distintas etapas de su vínculo: cercanía, rupturas, conflictos y momentos de intimidad.

En su juventud, los protagonistas son interpretados por Mitchell Robertson y Stuart Campbell.

Está dirigida por Alexandra Brodski y Eshref Reybrouck. El elenco de actores también incluye a Neve McIntosh, Marianne McIvor, Charlie De Melo, Bilal Hasna, Julie Cullen, Amy Manson, Philippine Velge, Stuart McQuarrie, entre otros.

En el Reino Unido, en tanto, estará disponible a través de BBC iPlayer, BBC One y BBC Scotland.