Cultura estrenos

Tras el éxito de Baby Reindeer: Richard Gadd debutará en HBO y la BBC con la nueva serie Half Man

Por CNN Chile

20.08.2025 / 17:14

{alt}

La serie explorará la compleja relación entre dos "hermanos" distanciados a lo largo de cuatro décadas.

HBO y la BBC compartieron un primer vistazo de Half Man, una serie dramática de seis episodios que debutará en 2026 y que podrá verse en HBO Max en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa.

La producción está a cargo de Richard Gadd, creador y protagonista de Baby Reindeer (Bebé Reno), quien también está en el centro de la historia junto a Jamie Bell.

¿De qué se trata Half Man?

Half Man se centra en la compleja relación entre Niall (Jamie Bell) y Ruben (interpretado por el propio Gadd), dos “hermanos” distanciados cuya inesperada reunión en la boda de Niall desata un estallido de violencia.

Desde ese punto, la narración recorre casi cuatro décadas (desde 1980 hasta la actualidad) y retrata las distintas etapas de su vínculo: cercanía, rupturas, conflictos y momentos de intimidad.

Jamie Bell y Richard Gadd en Half Man | HBO

En su juventud, los protagonistas son interpretados por Mitchell Robertson y Stuart Campbell.

Está dirigida por Alexandra Brodski y Eshref Reybrouck. El elenco de actores también incluye a Neve McIntosh, Marianne McIvor, Charlie De Melo, Bilal Hasna, Julie Cullen, Amy Manson, Philippine Velge, Stuart McQuarrie, entre otros.

Jamie Bell en Half Man | HBO

Jamie Bell en Half Man | HBO

En el Reino Unido, en tanto, estará disponible a través de BBC iPlayer, BBC One y BBC Scotland.

DESTACAMOS

País Voces que Impactan, el podcast de los liderazgos sociales: CNN Chile y Fundación Colunga estrenan nuevo espacio con ciclo de entrevistas

LO ÚLTIMO

Negocios Posible mezcla de pollo en pechugas de pavo: Agrosuper detalla impacto de la gripe aviar brasileña
SNA expresa preocupación tras salida de Valenzuela de Agricultura: "Obedece a factores ajenos a su gestión"
Sernac oficia a Sopraval y Aríztia por posible inclusión de pollo en pechugas de pavos
Ministro de Agricultura Esteban Valenzuela deja el Gobierno tras quiebre del oficialismo en negociaciones parlamentarias
Traslado de 140 reclusos de alta peligrosidad y allanamientos masivos: Las medidas de Gendarmería tras fuga de reos en Valparaíso
Mulet habla de "torpeza casi infantil" por salida de Valenzuela: "Podría dañar la candidatura de Jara"