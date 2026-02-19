HBO Max revela el primer avance de la tercera temporada de “La Casa del Dragón” y confirma una cuarta entrega

La exitosa precuela de "Juego de Tronos" regresará a las pantallas en junio con nuevos episodios centrados en el conflicto de la Casa Targaryen. Además, la plataforma de streaming anunció que la producción dramática se extenderá con una nueva temporada prevista para 2028.

HBO Max dio a conocer el primer avance y un póster oficial protagonizado por el personaje de Rhaenyra Targaryen para la esperada tercera temporada de la serie original “La Casa del Dragón” (House Of The Dragon en inglés), confirmando su estreno para el próximo mes de junio.

La producción dramática, basada en la obra “Fuego y Sangre” del escritor George R.R. Martin y ambientada dos siglos antes de los eventos de “Juego de Tronos”, continuará relatando la compleja historia y la guerra civil de la Casa Targaryen.

Esta nueva entrega volverá a contar con las actuaciones protagónicas de Matt Smith, Emma D’Arcy y Olivia Cooke, bajo la supervisión del showrunner Ryan Condal y un amplio equipo de directores. Junto con este lanzamiento, la cadena sorprendió a los fanáticos al ratificar tempranamente la realización de una cuarta temporada que tiene previsto su debut para el año 2028, consolidando el futuro de la franquicia televisiva.

Mientras aguardan los nuevos episodios, los suscriptores pueden revivir las dos primeras temporadas de la ficción, la galardonada serie original “Juego de Tronos” y la primera entrega del spin-off “El Caballero de los Siete Reinos”, producciones que se encuentran íntegramente disponibles en el catálogo de la plataforma de streaming.