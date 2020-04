VIDEO RELACIONADO – Campaña de Cartoon Network por el COVID-19 ( 00:22)

Mientras avanza el COVID-19 en Latinoamérica, los distintos países de la región toman medidas más estrictas de confinamiento y los mismos ciudadanos optan por quedarse en casa para intentar aplanar la curva de contagios.

Pensando en esto es que HBO anunció que durante las próximas semanas el público tendrá acceso gratuito a algunos de sus contenidos exclusivos a través de sus plataformas digitales.

El beneficio comenzó este miércoles 8 de abril en la plataforma HBO GO, en el sitio web hbolatam.com y en las plataformas de contenido On Demand de los afiliados.

Lee también: “Noche Infernal”: El impactante thriller que estrena TNT Original

La programación comenzó con los primeros capítulos de cinco series exclusivas que permanecerán disponibles hasta fines de abril: Avenue 5, Euphoria, His Dark Materials, The Outsider y Watchmen. Además, estará disponible la primera temporada completa de la serie original de HBO Latin America, Prófugos.

Eso no será todo, porque desde la señal anunciaron que gradualmente se irán sumando mas títulos exclusivos, como temporadas de Sex and the City y The Sopranos.

Para acceder a los contenidos no es necesario ser suscriptor de HBO. Basta con descargar la aplicación de HBO GO en las tiendas digitales, ingresar a la página web hbogola.com o las plataformas de contenido On Demand.

En la opción de contenidos On Demand, los usuarios deben consultar a su operadora de TV para confirmar si la misma ofrecerá el acceso abierto a HBO y los detalles de su programación.