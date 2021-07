A través de su cuenta de Twitter, Marvel Studios publicó la primera fotografía oficial de su nueva serie original Hawkeye, enfocada en el superhéroe histórico de “The Avengers”.

Será protagonizada por los dos ganadores del Premio Oscar Jeremy Renner (“The Avengers”, “Avengers: Endgame”, “Arrival”), quien interpretará a Clint Barton; y Hailee Steinfeld (“True Grit”, “Pitch Perfect 2”), que interpretará a Kate Bishop.

“Hawkeye nunca falla 🏹 así que no te pierdas a @JeremyRenner y @HaileeSteinfeld en esta exclusiva primera mirada para @EW de Hawkeye, de Marvel Studios”, escribió el estudio cinematográfico en su red social.

Anunció, además, que su estreno tendrá lugar el miércoles 24 de noviembre, y estará disponible a través de la plataforma de streaming Disney+.

#Hawkeye never misses 🏹 so don’t miss @JeremyRenner and @HaileeSteinfeld in this @EW exclusive first-look of Marvel Studios’ Hawkeye. The Original Series starts streaming Wednesday, November 24 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/8DnB18oSIk

— Marvel Studios (@MarvelStudios) July 29, 2021