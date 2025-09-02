Cultura series

El Profesor Flitwick está de vuelta: Confirman a Warwick Davis en la nueva serie de Harry Potter

Por CNN Chile

02.09.2025 / 11:05

La esperada adaptación televisiva de Harry Potter para HBO Max ya tiene parte de su elenco confirmado, incluyendo el regreso de Warwick Davis como Flitwick. El estreno está previsto para 2027 y promete ser una versión más fiel de la saga literaria.

La serie original de HBO basada en los libros de J.K. Rowling confirmó el regreso de Warwick Davis como el Profesor Filius Flitwick, personaje que interpretó en la saga cinematográfica de Harry Potter.

El anuncio se realizó el 1 de septiembre, coincidiendo con la tradicional celebración mundial del Back to Hogwarts Day.

La producción, que se estrenará en 2027 a través de HBO y HBO Max, promete una adaptación más fiel de la obra literaria.

Presentó, además, a siete nuevos integrantes del elenco, quienes darán vida a estudiantes, profesores y personajes clave del universo mágico.

Créditos: HBO

Detalles del elenco confirmado

Entre las incorporaciones anunciadas destacan:

  • Elijah Oshin como Dean Thomas
  • Finn Stephens como Vincent Crabbe
  • William Nash como Gregory Goyle
  • Sirine Saba como la Profesora Pomona Sprout
  • Richard Durden como el Profesor Cuthbert Binns
  • Bríd Brennan como Madame Poppy Pomfrey
  • Leigh Gill como Griphook, en representación del banco Gringotts

La serie es producida por HBO en colaboración con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television, con guion de Francesca Gardiner y dirección de Mark Mylod en varios episodios.

J.K. Rowling participa como productora ejecutiva junto a Neil Blair, Ruth Kenley-Letts y David Heyman, reconocido por su trabajo en las películas originales.

