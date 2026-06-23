“Harmonía de té”: La exposición cultural que recorre la historia y evolución del té chino en Santiago

Un panorama entretenido es la iniciativa impulsada por la Embajada de China en Chile, el Centro de Intercambio Cultural y Turístico de China y el Extranjero, la Academia China de Ciencias de la Medicina Tradicional China y el Museo Artequin, bajo el nombre La comida como medio, los sabores de la civilización: mesa de salud estacional y degustación de tés de hierbas medicinales.

El itinerario comenzará este 26 de junio en el Museo Artequin, donde se desarrollará la charla La comida como medio, los sabores de la civilización, enfocada principalmente en la historia del té chino, sus variedades y su relación con la salud. Además, habrá espacios para degustaciones, preparación de mezclas de té y café, creación de tés de hierbas medicinales y prácticas de artes marciales tradicionales.

Durante la misma jornada se inaugurará la exposición Armonía del té: encuentro elegante – Legado cultural de la medicina tradicional china, que tendrá un componente histórico, donde se mostrará la evolución del té desde la dinastía pre-Qin hasta la actualidad, junto con ilustraciones sobre las técnicas tradicionales de procesamiento de esta bebida.

Además, habrá espacios para conocer la preparación de tés medicinales, la impresión en madera, colecciones de sellos culturales y prácticas de los Ocho Brocados.

Cabe destacar que la exposición estará disponible durante varios meses.

Las entradas para asistir el 26 de junio serán gratuitas entre las 9:00 y las 11:00 horas. Posteriormente, quienes deseen visitar la muestra podrán adquirir sus entradas en el Museo Artequin o a través de su sitio web.

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