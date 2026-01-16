Hans Zimmer compondrá la banda sonora de la serie de Harry Potter

El ganador de dos premios Oscar fue el compositor de éxitos como "Interestelar", "The Dark Knight" y "Duna".

La esperada serie de HBO Max, confirmó que el exitoso compositor alemán, Hans Zimmer, será el encargado de la banda sonora en la nueva serie de Harry Potter.

Hans Zimmer cuenta con una extensa trayectoria como compositor de películas y series, entre ellas sobresalen “El Rey León”, “Gladiador”, “Piratas del Caribe”, “Batman: The Dark Knight”, “Interestelar” y “Duna”.

El compositor alemán, trabajará en conjunto con Bleeding Fingers Music, un colectivo de compositores especializado en composición de bandas sonoras en el mundo del cine y la televisión, el cuál fue fundado por el propio Hans Zimmer el año 2013 en conjunto con Russell Emanuel y Steve Kofsky.

A través del sitio web oficial de la saga de Harry Potter, Hans Zimmer aseguró: “El legado musical de Harry Potter es un punto de referencia para los compositores de todo el mundo y nos sentimos honrados de unirnos a un equipo tan extraordinario en un proyecto de esta magnitud”.

“La magia nos rodea, a menudo está fuera de nuestro alcance, pero al igual que en el mundo de Harry Potter, solo hay que buscarla. Con esta banda sonora esperamos acercar un poco más al público a ella” agregó Zimmer.

La serie se estrenará en 2027 en HBO Max. El elenco esta definido con Dominic McLaughlin como Harry Potter, Alastair Stout como Ron Weasley y Arabella Stanton, quien interpretará a Hermione Granger.