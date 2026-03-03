Bridgerton en Netflix: Hannah Dodd, Victor Alli y Masali Baduza hablan con CNN Chile sobre Francesca, John y Michaela

Tras el estreno completo de la cuarta temporada, la trama de Francesca Bridgerton quedó instalada como una de las más observadas por los fans. CNN Chile conversó con Hannah Dodd, Victor Alli y Masali Baduza sobre sus personajes y el fenómeno de la serie.

Desde su estreno en Netflix el 25 de diciembre de 2020, Bridgerton dejó de ser solo una adaptación televisiva de las novelas de Julia Quinn para convertirse en una de las franquicias más visibles del streaming global.

La serie, creada por Chris Van Dusen, producida por Shondaland y basada en la saga literaria de Quinn, fue además el primer proyecto guionado que surgió del acuerdo entre Shonda Rhimes y Netflix.

Con el paso de las temporadas, además de consolidar una identidad visual reconocible, marcada por el vestuario, los bailes, los códigos de la alta sociedad londinense y las relecturas orquestales de canciones pop, el título también se instaló como una marca capaz de extenderse hacia nuevos personajes y spin-offs.

Dentro de aquel contexto, Francesca Bridgerton, la sexta de los ocho hermanos en torno a los cuales gira la narrativa principal, comenzó durante años como una figura más discreta dentro del clan, pero en las temporadas recientes pasó a ocupar un lugar cada vez más decisivo. Ese cambio de escala vino acompañado, además, de un cambio de actriz: en la tercera temporada, Francesca pasó a ser interpretada por Hannah Dodd en reemplazo de Ruby Stokes.

Ese giro narrativo tomó especial fuerza con la incorporación de Victor Alli como John Stirling, el conde de Kilmartin. En la tercera temporada, la relación entre ambos fue presentada como una historia distinta dentro del universo Bridgerton, menos marcada por la fricción social o por el vértigo del cortejo y más construida desde la calma, el reconocimiento mutuo y una conexión que no necesita llenar cada silencio.

Pero el gran punto de inflexión llegó al cierre de la tercera temporada, cuando John presenta a su prima Michaela Stirling, interpretada por Masali Baduza. Su aparición fue breve, pero suficiente para transformarse en uno de los momentos más comentados de esa entrega. Francesca queda visiblemente desconcertada al conocerla, en una escena que sembró de inmediato preguntas sobre el futuro emocional del personaje y sobre la manera en que la serie estaba reimaginando parte del material original de los libros.

Con la cuarta temporada ya disponible completa en Netflix, tras el estreno de su primera parte el 29 de enero y de la segunda el 26 de febrero de 2026, Bridgerton dejó abiertas varias preguntas sobre el futuro de Francesca Bridgerton y Michaela Stirling, luego de que el episodio seis sorprendiera a los fanáticos de la saga con la muerte repentina de Lord John Stirling mientras duerme.

Y aunque la nueva entrega tuvo a Benedict en el centro del relato, la historia de estos tres personajes siguió creciendo en paralelo y quedó instalada como una de las más observadas por los fans, especialmente por la manera en que la serie ha ido ampliando el lugar de Francesca dentro del mapa emocional de los Bridgerton.

CNN Chile conversó en exclusiva con Hannah Dodd, Victor Alli y Masali Baduza sobre su ingreso a este fenómeno global y sobre el lugar que ocupan sus personajes en una historia que claramente todavía tiene camino por delante.

¿Qué dijeron a CNN Chile Hannah Dodd, Masali Baduza y Victor Alli?

CNN Chile: ¿Cómo se vive formar parte de una serie tan grande como Bridgerton? ¿Recuerdan cómo fue ese momento en que recibieron la llamada y les confirmaron que serían parte de la serie?

Hannah Dodd: Dios mío… Masali, ¿dónde estabas tú? ¿Cómo fue para ti?

Masali Baduza: Estaba en mi casa, en mi auto. Creo que recién venía llegando de hacer unas compras y todo mi equipo me llamó al mismo tiempo, lo que solo puede significar buenas noticias…

Hannah Dodd: O muy, muy malas noticias (risas).

Masali Baduza: Y me acuerdo que grité y empecé a correr por la casa con mi mamá y mi hermana. Creo que tiene que ver con saber que vas a ser parte de algo mucho más grande que tú, y que significa tanto para tanta gente. Es una de las mejores sensaciones del mundo.

Victor Alli: A veces se me olvida lo grande que es. Es que, cuando uno está dentro, es como… Estoy en la serie, estoy haciendo la serie. Pero después ves la respuesta, ves a la gente mirándola, ves que realmente es algo mundial… Y ahí vuelves a darte cuenta de la dimensión que tiene. Ser parte de esto es, claramente, lo mejor.

CNN Chile: Hannah, Francesca ha sido parte de la historia desde el comienzo, pero tú entraste al papel en la temporada 3; John llega también en la temporada 3 y Michaela aparece al final de esa misma entrega. ¿Qué fue lo más extraño o lo más bonito de entrar al mundo de Bridgerton en momentos distintos?

Hannah Dodd: Es súper extraño. Creo que los tres podemos identificarnos con el hecho de que primero fuimos espectadores y después nos tocó entrar a este mundo, y esa es una experiencia rarísima. Recuerdo que varios del elenco comentaban que, cuando estaban haciendo la primera temporada, no tenían idea de lo que iba a convertirse la serie. Ellos no sabían todavía lo que tenían entre manos. Nosotros sí lo sabíamos cuando llegamos, y eso también puede ser intimidante.

Caminar por esos sets por primera vez es rarísimo, porque de verdad sientes que entraste dentro de tu pantalla y que estás conociendo a personajes que ya conocías. Me acuerdo que Ruth (Gemmel, la matriarca Violet Bridgerton en la serie) me dijo: “Hola, soy Ruth”, y yo pensaba: “¡Sé perfectamente quién eres!”. Pero sí, al final también es un sueño para cualquier actor. Uno espera esa llamada durante mucho tiempo, y cuando llega es muy emocionante. Estamos muy agradecidos.

CNN Chile: Victor, John viene de un mundo distinto al de los Bridgerton. ¿Cómo pensaste lo que él aporta a esa órbita, en lo social y en lo emocional, sin convertirlo en el típico “extraño” ajeno a todo?

Victor Alli: Él llega a la ciudad sin querer causar un alboroto. Sigue siendo una persona respetable dentro de ese mundo, pero al mismo tiempo no está tan condicionado por las costumbres o por la forma en que las cosas “deben hacerse”. Por eso puede llegar a la Casa Bridgerton y decir algo como: “¿Puedo hablar con su hija?”, sentarse en el sofá y actuar con esa naturalidad.

Y creo que eso lo vuelve entrañable. Me gusta que tenga esa especie de atrevimiento. Es bastante introvertido, sí, pero aun así es capaz de tomar la iniciativa con Francesca, y eso me parece muy bonito. Creo que es un hombre que sabe lo que quiere.

CNN Chile: Hannah, una de las cosas más interesantes de Bridgerton es que cada hermano vive el amor de una manera distinta. ¿Dónde crees que se ubica Francesca dentro de ese espectro, si la comparas con la intensidad de Daphne o la seguridad de Anthony?

Hannah Dodd: Si hablamos del amor, en particular, creo que Francesca tiene una idea de lo que se supone que debe hacer. Intentar hacer lo correcto es algo muy importante para ella. Y también está librando una batalla interna con no querer sobresalir demasiado. Entonces, todo ese proceso del mercado matrimonial, de ser presentada y de convertirse en una figura tan visible, fue completamente aterrador para ella. En el fondo, solo quería resolverlo y ya.

Pero me sentí muy orgullosa de ella cuando decide decir: “Esta es la persona que amo”. Y además hacerlo frente a la Reina, que no es poca cosa. Creo que Francesca está buscando sentirse aceptada y en calma con alguien, y John le da eso. A su lado, ella no tiene que ser nada distinto de lo que es. Y creo que ese es un regalo muy hermoso que alguien puede darle a otra persona.