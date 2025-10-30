“Ha llegado la hora”: Stranger Things estrena un adrenalínico tráiler de su quinta y última temporada

“Esta temporada vamos directo a la acción, y Eleven está en modo entrenamiento. Es la primera vez que la vemos como guerrera al inicio de una temporada. Lo único que le importa es proteger a sus amigos. Son la familia que eligió, así que hará lo que sea para mantenerlos a salvo, y nosotros lo vamos a presenciar”, relató Millie Bobby Brown (Eleven) sobre lo que será esta última temporada.

Por su parte, Noah Schnapp (Will) contó que “esta temporada arrancamos con todo, no como lo hicimos los años anteriores, y eso es muy emocionante. Todos están en el mismo lugar y comparten el mismo objetivo”.

En tanto, Finn Wolfhard (Mike) relató que “Mike retoma el modo liderazgo y, con ello, la responsabilidad de ayudar y planificar las misiones. El grupo completo está decidido a encontrar a Vecna y terminar con todo esto”.



La historia se centra en el Otoño de 1987. El pueblo de Hawkins sigue conmocionado por la apertura de múltiples portales.