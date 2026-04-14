G Y T anuncia show en Santiago por los 40 años de “Es por amor”
Por CNN Chile
14.04.2026 / 10:11
La presentación será el 8 de mayo a las 20:30 en el Teatro Caupolicán, con entradas en Puntoticket.
El proyecto G Y T, integrado por Pablo Guyot y Alfredo Toth, agendó un concierto en Santiago para conmemorar los 40 años de Es por amor, canción publicada en 1986 como parte del álbum GIT Volumen 3 de la banda argentina G.I.T.
El show será el viernes 8 de mayo de 2026 en el Teatro Caupolicán, con horario fijado para las 20:30 horas.
Las entradas se venden a través de Puntoticket y los valores informados por sector van desde $40.250 (Tribuna) hasta $63.250 (Palcos), con precio final que incluye cargo por servicio.
El show se enmarca en una gira internacional del dúo, que actualmente trabaja bajo el nombre GYT y retoma repertorio asociado a su etapa previa en G.I.T., grupo formado en los años 80 por Guyot, Toth y Willy Iturri.
Para la fecha en Chile, la formación anunciada considera a Alfredo Toth (bajo y voz), Pablo Guyot (guitarra y voz), Guillermo Cudmani (guitarra) y Bolsa González (batería).