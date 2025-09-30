Guns N’ Roses en Chile: Así funcionará la nominación de entradas para evitar la reventa

La legendaria banda estadounidense se presentará el 14 de octubre en el Parque Estadio Nacional y ya se han implementado medidas especiales para evitar la reventa de entradas.

A menos de dos semanas del esperado regreso de Guns N’ Roses a Santiago, la productora The FanLab anunció un conjunto de medidas destinadas a combatir la reventa y resguardar la seguridad de los asistentes.

La legendaria banda estadounidense, encabezada por Axl Rose, Slash y Duff McKagan, se presentará el martes 14 de octubre a las 20:30 horas en el Parque Estadio Nacional, en el marco de su gira mundial Because what you want N’ what you get are two completely different things.

Como parte del plan de seguridad, todas las entradas adquiridas deberán ser nominadas obligatoriamente a través de PuntoTicket, y el ingreso al recinto solo será posible presentando el E-Ticket junto a la cédula de identidad.

Fechas y procedimientos para la nominación

La nominación y descarga de entradas estará disponible desde el lunes 6 de octubre a las 12:00 horas, directamente en el sitio web de PuntoTicket.

El proceso debe completarse con el nombre completo, RUT, fecha de nacimiento, correo electrónico, teléfono y comuna del asistente. La productora enfatizó que cada ticket solo podrá ser nominado una vez, por lo que recomienda revisar cuidadosamente la información antes de enviarla.

En caso de enfermedad, accidente o situaciones de fuerza mayor, se permitirá una re-nominación única hasta 24 horas antes del concierto.

El día del evento, los asistentes deberán presentar su cédula de identidad y el E-Ticket descargado.

En el caso de residentes extranjeros, se solicitará el número de RUT, mientras que los visitantes no residentes podrán usar su pasaporte o DNI vigente para completar la nominación y acreditar su identidad al ingresar.

¿Cómo nominar el ticket?

El procedimiento se realiza ingresando al sitio web puntoticket.com con el número de RUT y contraseña.

Desde allí, se debe acceder a la sección E-Tickets, seleccionar la entrada correspondiente y completar los datos requeridos.

En caso de dudas o problemas durante el proceso, los usuarios pueden solicitar asistencia a través del servicio Soporte Fans.

Las últimas entradas para el concierto de Guns N’ Roses aún están disponibles en PuntoTicket.