Guns N’ Roses confirma concierto en Chile 2025: Lugar, fecha y venta de entradas

La banda liderada por Axl Rose, Slash y Duff McKagan incluirá a Chile en su gira mundial “Because what you want N’ what you get are two completely different things”.

¡Grandes noticias para las y los fans del rock! La banda estadounidense Guns N’ Roses anunció su regreso a Chile con un nuevo concierto programado para el próximo 14 de octubre de 2025 en el Parque Estadio Nacional.

Este show formará parte de su actual gira mundial, que lleva por nombre Because what you want N’ what you get are two completely different things.

Dicho tour internacional comenzó en mayo en Corea del Sur y contempla paradas en Asia, Europa y América, incluyendo países donde la agrupación se presentará por primera vez, como Arabia Saudita, Georgia, Lituania y Luxemburgo.

Con más de tres décadas de trayectoria, Guns N’ Roses es considerada una de las bandas más influyentes del hard rock.

Su debut discográfico, Appetite for Destruction (1987), se convirtió en el álbum debut más vendido en la historia de Estados Unidos y actualmente es uno de los discos más escuchados en plataformas digitales, con más de 32 millones de oyentes mensuales en Spotify.

El grupo mantiene su alineación clásica con Axl Rose, Slash y Duff McKagan, y en este nuevo tour repasa su catálogo de éxitos globales como Welcome to the Jungle, Sweet Child O’ Mine, Paradise City y November Rain.

Bogotá, Medellín, Florianópolis, São Paulo, Curitiba, Brasília & Lima: June 9 @ 10 am

Cuiabá @ 9am

Santiago: June 10 @ 11 am

Mexico City: June 10 @ 2 pm

San… pic.twitter.com/LPyVmM6DzN — Guns N’ Roses (@gunsnroses) June 6, 2025

Entradas: fechas de preventa y venta general

Preventa para fans oficiales: Martes 10 de junio a las 11:00 horas.

Preventa Banco Falabella (20% de descuento): Miércoles 11 de junio a las 11:00 horas, por 48 horas o hasta agotar stock.

Venta general: Viernes 13 de junio a las 11:30 horas.

Entradas disponibles exclusivamente a través de PuntoTicket.