Guns N’ Roses en Chile hoy: Horarios, accesos, cortes de tránsito y todo lo que debes saber del concierto

La banda liderada por Axl Rose y Slash se presenta este martes 14 de octubre en el Parque Estadio Nacional. Revisa horarios, accesos y transporte.

Este martes, Guns N’ Roses regresa a Chile para reencontrarse con sus fanáticos en un concierto masivo en el Parque Estadio Nacional, en el marco de su gira mundial 2025.

La jornada comenzará con la apertura de puertas a las 16:00 horas, seguida por la presentación de la banda chilena La Mala Senda a las 19:30 horas.

El show principal de Guns N’ Rose, en tanto, está programado para las 20:30 horas.

Accesos y entradas

El concierto no contará con boleterías habilitadas. Las últimas entradas disponibles para Tribuna Oriente Numerada Royal, Cancha General y Cancha Preferencial pueden adquirirse exclusivamente en Puntoticket.cl, el único canal oficial de venta.

Quienes ya tengan su ticket deben nominarlo antes de ingresar, ingresando al portal de E-Tickets de Puntoticket.

Cada asistente deberá presentar su cédula de identidad vigente junto con su entrada digital.

Cortes de tránsito y transporte público

La Municipalidad de Ñuñoa informó cortes de tránsito desde las 14:00 horas en la calzada poniente de Pedro de Valdivia y la calzada oriente de Maratón, los que se extenderán hasta la medianoche.

Desde las 19:00 horas, se cerrará también la calzada oriente de Pedro de Valdivia.

El recinto no cuenta con estacionamientos habilitados, por lo que se recomienda utilizar transporte público.

El Metro de Santiago extendió su horario hasta la 1:00 a.m., con funcionamiento especial en las líneas 3 y 6, incluyendo las estaciones Estadio Nacional, Ñuble, Ñuñoa, Franklin y Los Leones.

Acceso por calle Maratón: Estación Ñuble (Líneas 6 y 5)

Acceso por calle Pedro de Valdivia: Estación Estadio Nacional (Línea 6)

Recomendaciones y medidas de seguridad

El evento es para mayores de 5 años, y los menores de 12 deben ingresar acompañados por un adulto.

Entre los elementos prohibidos se incluyen armas, líquidos, botellas, alimentos, punteros láser, palos selfie, fuegos artificiales y cámaras profesionales, entre otros objetos.

El Parque Estadio Nacional contará con baños, enfermería, puntos de hidratación, zonas de comida y venta de merchandising oficial, además de cubrepisos y áreas adaptadas para personas con movilidad reducida.