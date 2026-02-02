Grammys 2026: Homenaje a artistas fallecidos incluyó a Tommy Rey, Miguel “Negro” Piñera y Osvaldo Díaz

El registro "In Memoriam", compartido cada periodo por la Academia de la Grabación, reúne a artistas y profesionales destacados de la industria musical que murieron durante el año previo.

La Recording Academy incluyó a tres músicos chilenos en su registro online “In Memoriam | 2026”, la nómina ampliada que el organismo publica cada año para recordar a integrantes de la industria musical fallecidos.

En ese listado figuran Tommy Rey, Miguel “Negro” Piñera y Osvaldo Díaz.

El reconocimiento se conoció en el contexto de la ceremonia de los Grammy 2026, realizada en Los Ángeles, Estados Unidos.

Desde las dependencias del Center, y como parte de la ceremonia misma, el homenaje “In Memoriam” se emitió como un segmento dentro de la transmisión televisiva.

Sin embargo, como suele ocurrir, el bloque al aire no necesariamente incluye a todas las personas consideradas en la nómina completa.

Y en este caso, los tres nombres solo aparecen en el listado digital, aunque no fueron mostrados durante el montaje transmitido en pues.

Respecto de las trayectorias, Tommy Rey, referente de la cumbia chilena y voz histórica de La Sonora de Tommy Rey, murió el 26 de marzo de 2025 en Viña del Mar, a los 80 años.

En tanto, Miguel “Negro” Piñera, cantante y figura mediática del espectáculo chileno, falleció el 28 de febrero de 2025 en Temuco, a los 70 años, tras permanecer hospitalizado por complicaciones de salud.

En el caso de Osvaldo Díaz, exponente asociado a la Nueva Ola y recordado por canciones como “Ternura” y por apariciones televisivas, su muerte fue informada el 16 de enero de 2026, a los 76 años.