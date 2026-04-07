Cultura kanye west

Gobierno británico bloquea entrada a Kanye West: Organizadores cancelan el Wireless Festival

Por CNN Chile

07.04.2026 / 14:56

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El rapero, ahora conocido como Ye, fue anunciado como cabeza de cartel en Londres, pero el Ministerio del Interior denegó su Autorización Electrónica de Viaje por considerar que su presencia no es "propicia para el bien público". El festival canceló las presentaciones y reembolsará las entradas.

El Ministerio del Interior del Reino Unido denegó la solicitud de viaje de Kanye West, impidiéndole ingresar al país para encabezar el Wireless Festival en Finsbury Park, Londres, programado para julio.

El rapero, que ahora se hace llamar Ye, presentó su Autorización Electrónica de Viaje (ETA) el 6 de abril, pero la autoridad migratoria la rechazó, según confirmó el festival en un comunicado.

Críticas generalizadas y presión de patrocinadores

La decisión del gobierno se produjo tras una ola de críticas, incluida la del primer ministro Sir Keir Starmer, quien calificó como “profundamente preocupante” la contratación del artista debido a sus “comentarios antisemitas y su celebración del nazismo”. Patrocinadores como Pepsi, Diageo, PayPal y Rockstar Energy rompieron vínculos con el evento.

Según reportó NME, la Campaña contra el Antisemitismo respaldó el bloqueo, recordando que Ye “se jactó de vender camisetas con esvásticas y lanzó una canción llamada ‘Heil Hitler’ hace unos meses”. El festival canceló todas las presentaciones y reembolsará a los asistentes. El artista aún no ha comentado públicamente.

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