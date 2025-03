George Harris se coronó como el peor artista evaluado del Festival de Viña con un 82% de desaprobación

La encuesta realizada por Activa Research sobre el Festival de Viña del Mar 2025 reveló que varios de los artistas que se presentaron en esta edición recibieron críticas muy negativas por parte del público. George Harris, Kid Voodoo, Chiqui Aguayo, Duki y Pam Pam fueron los más desaprobados.

Este lunes 3 de marzo, Activa Research dio a conocer los resultados de su encuesta “Radiografía al Festival de Viña del Mar 2025”, un análisis de la percepción del público sobre el evento.

Uno de los hallazgos más destacados del estudio fue la evaluación negativa que recibieron varios artistas durante la edición de este año.

A pesar de que el festival contó con importantes figuras y números destacados, algunos de los espectáculos fueron mal recibidos por el público, generando fuertes críticas.

Los peores evaluados del festival de Viña 2025

El más señalado fue George Harris, quien se coronó como el artista peor evaluado, con un alarmante 83,2% de desaprobación.

Este resultado muestra un fuerte rechazo hacia su presentación, sugiriendo que su participación no cumplió con las expectativas del público asistente. Harris, conocido por su estilo particular, no logró conectar con la audiencia, dejando una impresión mayormente negativa.

Otros artistas que no lograron captar la atención del público fueron Kid Voodoo, con un 10,7% de aprobación; Chiqui Aguayo, que recibió solo un 9,6% de calificación positiva; Duki, con un 9% de aceptación, y Pam Pam, quien fue evaluada con un 8%.

Mientras que la mayoría de los artistas del festival recibieron opiniones mixtas, los mencionados anteriormente marcaron los puntos más bajos de la evaluación, lo que pone de manifiesto una recepción adversa por parte de los asistentes al certamen.

En tanto, el sondeo también permitió identificar a los artistas más destacados del evento.

Myriam Hernández y Marc Anthony fueron los artistas mejor evaluados, con un 62,5% y 52,4% de aprobación, respectivamente. Otros artistas como Edo Caroe y Pedro Ruminot también recibieron calificaciones positivas, con un 47,8% y 31% de aceptación, respectivamente.