Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa podrían haber muerto “un par de semanas” antes de ser hallados, dice la policía

(CNN) – El legendario actor Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa fueron encontrados muertos en su casa de Nuevo México el miércoles junto con su perro en circunstancias que las autoridades consideraron “lo suficientemente sospechosas” como para justificar una investigación exhaustiva.

La causa de la muerte aún no se conoce. La pareja no presentaba traumatismos externos ni señales inmediatas de violencia, según las autopsias preliminares y las autoridades. También señalaron que no hubo indicios inmediatos de una fuga de monóxido de carbono o gas natural.

Los cuerpos de la pareja fueron encontrados en habitaciones separadas de su casa, y junto a Arakawa se hallaron pastillas esparcidas, según la Policía.

Hackman, de 95 años, era actor ganador de un Oscar conocido por sus papeles en películas como The French Connection, Hoosiers, Unforgiven y The Firm. Arakawa, tres décadas menor que Hackman, era pianista clásica.

Esto es lo que sabemos de sus muertes.

Podrían haber muerto “un par de semanas” antes de ser encontrados

Hackman y Arakawa probablemente estuvieron muertos durante días o semanas antes de ser descubiertos el miércoles por la tarde en su casa de Santa Fe, Nuevo México, informó el sheriff en la mañana de este viernes.

“Parece que (han pasado) varios días, posiblemente incluso un par de semanas”, dijo el sheriff del condado de Santa Fe, Adan Mendoza, al “Today Show” de NBC. “Estoy bastante seguro de que no es que no hay un crimen simplemente porque falta de evidencia de un crimen”, añadió. “Por supuesto, no lo descartamos”.

La pareja era “muy reservada”, lo que dificulta determinar rápidamente una cronología de sus muertes, complementó. El jueves se realizó una autopsia.

“Creo que el informe de la autopsia será clave para esta investigación”, dijo Mendoza a NBC.

Una persona que llamó al 911 vio a Hackman y Arakawa tendidos en el suelo a través de la ventana

Trabajadores de mantenimiento de la casa descubrieron los cuerpos de Hackman y Arakawa poco antes de las 14:00 hora local del miércoles, según la declaración jurada de la oficina del sheriff para una orden de registro obtenida por la afiliada de CNN KOAT.

En una llamada al 911 obtenida por CNN, un testigo comentó que no podía entrar a la casa, pero podía ver a dos personas inconscientes a través de la ventana. “No, amigo, no se están moviendo. Solo envíen a alguien aquí rápido”, indicó el testigo.

La Policía respondió a la llamada y encontró el cuerpo de Arakawa en el suelo dentro de un baño, junto a un frasco naranja de pastillas recetadas con varias de ellas dispersas en el piso, según la declaración jurada.

El cuerpo “mostraba signos evidentes de muerte, descomposición, hinchazón en el rostro y momificación en manos y pies”, indicó el documento.

El cuerpo de Hackman fue hallado en el suelo cerca de la cocina, en un estado similar. Junto al cuerpo había un bastón y unas gafas de sol. El ayudante del sheriff sospechó que se había caído de repente, según la declaración jurada.

También se encontró un perro pastor alemán muerto en el cuarto de baño. La declaración jurada decía inicialmente que el perro estaba en un armario, pero la Policía aclaró más tarde que estaba en una jaula. En la propiedad se encontraron otros dos perros sanos.

Los trabajadores de mantenimiento declararon a la Policía que no habían estado en contacto con los propietarios de la casa durante dos semanas, según la declaración jurada.

Muertes “suficientemente sospechosas” para justificar una investigación exhaustiva

La causa de la muerte de la pareja está siendo investigada, según la oficina del sheriff.

“Las circunstancias que rodearon la muerte de las dos personas fallecidas (se consideran) de naturaleza lo suficientemente sospechosa como para requerir una búsqueda e investigación exhaustivas”, aseveró un ayudante del sheriff, según la declaración jurada.

“No había signos evidentes ni indicios de violencia”, acotó Mendoza, añadiendo que no había señales de lucha ni de que se hubieran llevado objetos de la casa.

Los bomberos que acudieron al lugar de los hechos “no encontraron indicios de una fuga de monóxido de carbono ni de intoxicación”, y un equipo de la compañía de gas que realizaba pruebas en las tuberías de gas de la casa y sus alrededores no detectó inmediatamente ningún problema, según la declaración jurada.

Los informes sobre la causa de muerte pueden llevar de 4 a 6 semanas

Los informes del médico forense con la causa final de la muerte suelen tardar de cuatro a seis semanas en completarse, dijo Chris Ramírez, portavoz de la oficina del investigador médico de Nuevo México.

“Queremos asegurarnos de que la investigación se completa correctamente. Y queremos dar a conocer la información adecuada”, dijo Mendoza el jueves.

En un comunicado familiar, las hijas y la nieta de Hackman expresaron que la familia del actor está “devastada por la pérdida.”

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro padre, Gene Hackman, y su esposa, Betsy”, dicta el escrito. “Fue querido y admirado por millones de personas en todo el mundo por su brillante carrera como actor, pero para nosotros siempre fue solo papá y abuelo. Le echaremos mucho de menos”.

Hackman será homenajeado en los Oscar el domingo

La noticia de la muerte de Hackman llega pocos días antes de la entrega de los Oscar, este domingo 2 de marzo. A lo largo de sus cinco décadas de carrera, el actor ganó dos Oscar y fue nominado a cinco.

Ganó un Oscar por su interpretación en The French Connection (1971) del policía neoyorquino Popeye Doyle, un detective que consigue su objetivo pero a un alto precio. Ganó su segundo Oscar por su interpretación de Little Bill Daggett, el violento sheriff de la película de Clint Eastwood de 1992, Unforgiven.

Una fuente familiarizada con la planificación entre bastidores de los Oscar comentó a CNN que el actor será homenajeado en la ceremonia del domingo.

Aún no se han concretado los detalles, pero una posibilidad, según la fuente, es editar el montaje “In Memoriam” para incluir las contribuciones de Hackman al cine.

Otra posibilidad es que el presentador, Conan O’Brien, u otro artista que rinda homenaje a la leyenda de la interpretación, mencione el fallecimiento de Hackman en el escenario.

Todd Leopold ha contribuido a este reportaje.