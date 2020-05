La corporación Yo Mujer, con el apoyo de Laboratorios Roche Chile, se juntaron para ayudar a todas las mujeres que están padeciendo cáncer de mamas en plena pandemia por el coronavirus. Hace algunos días las instituciones lanzaron un libro digital y gratuito al público llamado La vivencia emocional en cáncer de mama: El valor de acompañar-se.

A pesar que el libro fue lanzado el año pasado, recién esta semana está disponible para cualquier persona de manera gratuita, con el fin de ayudar a las pacientes y a las familias que, debido a esta crisis, no han podido contar con el apoyo psicológico profesional debido para enfrentar esta difícil enfermedad.

El escrito cuenta con grandes consejos tanto para niños como para adultos, porque muchas veces los menores de la familia son excluidos de estos difíciles temas porque no se sabe cómo incorporarlos. Para ello, las autoras de este manual, Daniela Rojas e Isabel Valles, aclaran que “tienden a existir ideas estereotipadas sobre cómo un paciente debe reaccionar a una enfermedad como el cáncer y cómo debe enfrentar emocionalmente el diagnóstico”.

Abordan también cómo se debe llevar el duelo de la pérdida de la salud en la familia, porque existen muchos estereotipos que no siempre son los mejores: “Generalmente, el mensaje es que la persona debe ser valiente, no llorar, ser positiva, que no se debe hablar del tema; todos mandatos sociales que van en contra del derecho de las pacientes a vivir el duelo por la pérdida de la salud”.

Ambas autoras tienen claro y coinciden que el libro no sustituye ningún consejo ni tratamiento médico. Lo que buscan es que sea un aporte emocional y un lugar de apoyo mientras viven el tratamiento desde sus hogares, algo que se podría transformar dificultoso ya que las emociones están a flor de piel.

La corporación de cáncer de mama sin fines de lucro Yo Mujer por años ha ayudado a todas aquellas que padecen esta enfermedad. Esta conformada por profesionales de la salud como oncólogos y psicólogos que no solo prestan atención a quienes tienen el cáncer, si no que también al entorno.

Mensualmente, la fundación recibe entre 30 y 40 pacientes, entregando al año cerca de 4 mil atenciones gratuitas.

Puedes descargar el libro de manera gratuita en este link.