“Fue un milagro salir de ahí”: Angelo Pierattini agradece mensajes de apoyo tras haber estado en coma

El músico miembro de la banda Weichafe envío un mensaje a sus seguidores luego de haber recibido el alta médica. Esto, tras el accidente automovilístico que sufrió a finales de diciembre.

Luego del accidente que sufrió a finales de diciembre este domingo el músico y miembro de Weichafe, Angelo Pierattini, envió un mensaje a sus seguidores tras ser dado de alta.

El accidente automovilístico del 29 de diciembre pasado mantuvo al artista grave en la UCI, debiendo incluso ser inducido a coma.

“Estuve grave, en coma, intubado varios días… Fue un milagro salir de ahí”, es parte de lo compartido por Pierattini en sus redes sociales.

Agradeciendo a quienes le enviaron su apoyo, oraciones y el trabajo médico, el músico comentó que ya se encuentra de alta y en pleno proceso de rehabilitación.

“Estoy feliz, dando la lucha día a día pa’ reencontrarnos pronto en algún mágico escenario. Los quiero!”, escribió.