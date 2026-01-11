Cultura música

“Fue un milagro salir de ahí”: Angelo Pierattini agradece mensajes de apoyo tras haber estado en coma

Por CNN Chile

11.01.2026 / 18:53

{alt}

El músico miembro de la banda Weichafe envío un mensaje a sus seguidores luego de haber recibido el alta médica. Esto, tras el accidente automovilístico que sufrió a finales de diciembre.

Luego del accidente que sufrió a finales de diciembre este domingo el músico y miembro de Weichafe, Angelo Pierattini, envió un mensaje a sus seguidores tras ser dado de alta.

El accidente automovilístico del 29 de diciembre pasado mantuvo al artista grave en la UCI, debiendo incluso ser inducido a coma.

“Estuve grave, en coma, intubado varios días… Fue un milagro salir de ahí”, es parte de lo compartido por Pierattini en sus redes sociales.

Agradeciendo a quienes le enviaron su apoyo, oraciones y el trabajo médico, el músico comentó que ya se encuentra de alta y en pleno proceso de rehabilitación.

“Estoy feliz, dando la lucha día a día pa’ reencontrarnos pronto en algún mágico escenario. Los quiero!”, escribió.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por Angelo Pierattini (@apierattini)

DESTACAMOS

Mundo De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

LO ÚLTIMO

Cultura "Fue un milagro salir de ahí": Angelo Pierattini agradece mensajes de apoyo tras haber estado en coma
El Gobierno de EE.UU. enviará "cientos" de agentes federales adicionales a Minnesota
Ministro Elizalde por desalojo de megatoma de San Antonio: "Salgan de esos lugares o se va a operar con la fuerza pública"
Hallan marihuana en sangre de niña de 2 años ingresada por "somnolencia" en Paraguay
Avión que combatía incendio forestal capota en Lebu: Piloto fue rescatado y trasladado a hospital
Declaran Alerta Roja en Pinto por incendio forestal en Reserva Nacional Ñuble