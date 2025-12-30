Qué se sabe del accidente del músico Angelo Pierattini en la Ruta 68 y su estado de salud

Acreencias bancarias: ¿Cómo revisar si tienes dinero olvidado y qué pasa si no lo cobras?
Revisa si existen montos de dinero que no has cobrado y que permanecen registrados a tu nombre en el sistema financiero.
De acuerdo con el reporte, el artista fue ingresado a coma inducido y presenta lesiones que incluyen una fractura en la cabeza y otras complicaciones asociadas.
El músico chileno Angelo Pierattini se mantiene en estado grave luego de un accidente automovilístico ocurrido el lunes 29 de diciembre.
El hecho tuvo lugar cerca de las 13:00 horas, en la Ruta 68, según información reportada por La Tercera a partir de su círculo cercano.
Pierattini habría sufrido un choque por alcance (otro vehículo lo impactó por atrás).
Durante este martes 30, sus cercanos indicaron que el artista se encuentra en coma inducido, medida asociada al tratamiento de un hematoma derivado de una fractura en la cabeza.
El mismo reporte menciona, además, fracturas en costillas y compromiso a nivel pulmonar.
Hasta el momento, no se ha difundido un parte médico oficial desde un recinto asistencial.
La información conocida también señala que personas del entorno del músico han solicitado mensajes de apoyo para acompañar el proceso de recuperación.
Revisa si existen montos de dinero que no has cobrado y que permanecen registrados a tu nombre en el sistema financiero.