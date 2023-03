The Last of Us es un éxito y las cifras así lo respaldan. Este domingo, su final de temporada alcanzó un récord de audiencia, a pesar de haber sido emitido al mismo tiempo que la ceremonia de los Premios Oscar.

El evento de la Academia no fue impedimento para que el capítulo titulado Look for the Light lo sintonizaran 8,2 millones de personas, informó Warner Bros. Discovery (WBD), citando a datos de Nielsen.

“La serie fue un éxito entre los fanáticos y la crítica desde el principio. Debutando ante 4,7 millones de espectadores en enero, ha mostrado un crecimiento constante a lo largo de su primera temporada, a pesar de la mayor competencia de transmisiones deportivas y premios”, señalaron desde WBD.

La compañía también informó que los primeros seis episodios de la serie ahora tienen un promedio de 30,4 millones de espectadores desde su estreno el 15 de enero.

Por otra parte, según informó HBO, The Last of Us es la serie de HBO Max más vista en Europa y América Latina en la historia de la plataforma de streaming.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada?