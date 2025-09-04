Fiestas Patrias 2025: Fondas gratuitas y accesibles con Myriam Hernández, Américo, Los Jaivas y más

Disfruta de los mejores conciertos y fondas de estas Fiestas Patrias, con artistas nacionales como Los Jaivas, Illapu, Myriam Hernández, La Combo Tortuga, Amar Azul y Los Tres. Encuentra aquí los eventos gratuitos y accesibles para celebrar en grande.

Las Fiestas Patrias son un momento de celebración y encuentro con la familia y amistades. Se pueden festejar de distintas formas: en casa o saliendo a disfrutar de los panoramas que ofrecen diversas comunas.

¿Quieres bailar un pie de cueca o mover los pies al ritmo de una cumbia? Revisa esta compilación de fondas, la mayoría con acceso gratuito.

Quinta Normal

La Mega Fonda Familiar en Quinta Normal se realizará este 6 de septiembre. La actividad será libre de humo y alcohol.

Horario: de 12:00 a 19:00 horas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Municipalidad de Quinta Normal (@muniquintanormal)

El Bosque

Un panorama ideal en la previa dieciochera es la Fiesta Costumbrista que se realizará en el Centro Cívico Cultural, Plaza Lo Lillo (a un costado de la municipalidad).

Fecha: 6 y 7 de septiembre

Horario: desde las 11:00 horas

Parrilla musical:

Los Viking’s 5

Álvaro Henríquez y Los Pettinellis

y Los Pettinellis Los Jaivas

María Esther Zamora

Torito Alfaro

Paula Rivas

Maipú

Un evento imperdible con grandes artistas nacionales: destacan la baladista Myriam Hernández, considerada la “baladista de América”, y la emblemática banda Los Tres, junto al sabor fresco de la cumbia con La Combo Tortuga y Los Charros de Lumaco.

Fecha: 12 y 13 de septiembre

Lugar: Templo Votivo

Horario: Desde las 16:00 horas

Programación:

12 de septiembre: Los Tres y La Combo Tortuga

13 de septiembre: Myriam Hernández y Los Charros de Lumaco

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Municipalidad de Maipú (@muni_maipu)

Renca

La fonda se llevará a cabo en el Parque Las Palmeras durante los días 18, 19, 20 y 21 de septiembre.

Acceso: gratuito, pero con la obligación de canjear la entrada en Rencaparticipa.cl.

pero con la obligación de canjear la entrada en Rencaparticipa.cl. Parrila musical: Zúmbale Primo, Sonora Palacios y Luis Lambis

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Municipalidad de Renca (@muni_renca)

Paine

Gastronomía y música en vivo se tomarán el Estadio Municipal de Paine del 17 al 20 de septiembre.

Horario: 12:00 a 00:00 horas.

Programación musical:

17 de septiembre: La Hermandad Chilena

18 de septiembre: Douglas y la Orquesta Sinfónica Municipal Juvenil de Paine

18 de septiembre: Sonora Dinamita

19 de septiembre: Sonora Estrategia

20 de septiembre: Estación 39

Gastronomía típica del 18: Carnes al palo, empanadas, curanto al disco, choripanes, pastel de choclo, cazuelas y platos saludables.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Municipalidad de Paine (@munidepaine)

Caleta de Tango

La Fiesta Costumbrista es un panorama infaltable en Fiestas Patrias, ideal para disfrutar de platos típicos chilenos y música en vivo durante toda la celebración.

Parrilla musical:

Jueves 18 de septiembre

Inauguración y obertura del taller de danza y folclor

Baguales

Tani Cubillos

Coquetos de la Cueca

La Combo Band

Tomo Como Rey

Viernes 19 de septiembre

La Club de Toby

Lele Music

Grupo Hechizo

Sábado 20 de septiembre

Las Niñas

Andrés Vera y su Banda

Grupo Disparo

Domingo 21 de septiembre

Azares del Maipo

Los Nogalinos

Peñaflor

Del 18 al 20 de septiembre se podrá disfrutar de una variada y nutrita gastronomía en la Fiesta Costumbrista de Peñaflor, organizada por la municipalidad. Participarán 88 stands con los mejores platos típicos y, además, habrá una diversa parrilla musical para todos los gustos.

Programación musical:

Jueves 18 de septiembre

Mirtha Iturra

Illapu

María José Quintanilla

Alanys Lagos

Viernes 19 de septiembre

Entremares

La Descendencia Chilena

Amar Azul

Sábado 20 de septiembre

Toly Fu

A Los 4 Vientos

Grupo Alegría

Precio de las entradas:

Público general: $3.000

Peñaflorinos (con tarjeta vecino): $1.000

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Municipalidad de Peñaflor (@munipenaflor)

Lo Barnechea

Lo Barnechea también ofrece una fiesta familiar durante las Fiestas Patrias, con actividades para todas las edades.

Para los más pequeños estarán Cantando Aprendo a Hablar y Tikitiklip, mientras que los asistentes podrán disfrutar de diversos estilos musicales con artistas como Nicole, Américo, Charros de Lumaco, Entremares y Los Huasos Quincheros.

La inauguración será el 17 de septiembre a las 19:30 horas en la Explanada El Rodeo (El Rodeo con Av. La Dehesa). La entrada será liberada únicamente ese día.

El evento continuará los días 18, 19, 20 y 21 de septiembre.

Entradas disponibles en: lobarnechea.cl o en la App Club Preferente

Exclusivo Club Preferente (gratuita): desde el 1 de septiembre

Entrada general ($4.000): desde el 8 de septiembre