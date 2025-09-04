Fiestas Patrias 2025: Fondas gratuitas y accesibles con Myriam Hernández, Américo, Los Jaivas y más
Por Polet Herrera
04.09.2025 / 18:49
Disfruta de los mejores conciertos y fondas de estas Fiestas Patrias, con artistas nacionales como Los Jaivas, Illapu, Myriam Hernández, La Combo Tortuga, Amar Azul y Los Tres. Encuentra aquí los eventos gratuitos y accesibles para celebrar en grande.
Las Fiestas Patrias son un momento de celebración y encuentro con la familia y amistades. Se pueden festejar de distintas formas: en casa o saliendo a disfrutar de los panoramas que ofrecen diversas comunas.
¿Quieres bailar un pie de cueca o mover los pies al ritmo de una cumbia? Revisa esta compilación de fondas, la mayoría con acceso gratuito.
Quinta Normal
La Mega Fonda Familiar en Quinta Normal se realizará este 6 de septiembre. La actividad será libre de humo y alcohol.
Horario: de 12:00 a 19:00 horas.
El Bosque
Un panorama ideal en la previa dieciochera es la Fiesta Costumbrista que se realizará en el Centro Cívico Cultural, Plaza Lo Lillo (a un costado de la municipalidad).
- Fecha: 6 y 7 de septiembre
- Horario: desde las 11:00 horas
- Parrilla musical:
- Los Viking’s 5
- Álvaro Henríquez y Los Pettinellis
- Los Jaivas
- María Esther Zamora
- Torito Alfaro
- Paula Rivas
Maipú
Un evento imperdible con grandes artistas nacionales: destacan la baladista Myriam Hernández, considerada la “baladista de América”, y la emblemática banda Los Tres, junto al sabor fresco de la cumbia con La Combo Tortuga y Los Charros de Lumaco.
- Fecha: 12 y 13 de septiembre
- Lugar: Templo Votivo
- Horario: Desde las 16:00 horas
Programación:
- 12 de septiembre: Los Tres y La Combo Tortuga
- 13 de septiembre: Myriam Hernández y Los Charros de Lumaco
Renca
La fonda se llevará a cabo en el Parque Las Palmeras durante los días 18, 19, 20 y 21 de septiembre.
- Acceso: gratuito, pero con la obligación de canjear la entrada en Rencaparticipa.cl.
- Parrila musical: Zúmbale Primo, Sonora Palacios y Luis Lambis
Paine
Gastronomía y música en vivo se tomarán el Estadio Municipal de Paine del 17 al 20 de septiembre.
- Horario: 12:00 a 00:00 horas.
- Programación musical:
- 17 de septiembre: La Hermandad Chilena
- 18 de septiembre: Douglas y la Orquesta Sinfónica Municipal Juvenil de Paine
- 18 de septiembre: Sonora Dinamita
- 19 de septiembre: Sonora Estrategia
- 20 de septiembre: Estación 39
Gastronomía típica del 18: Carnes al palo, empanadas, curanto al disco, choripanes, pastel de choclo, cazuelas y platos saludables.
Caleta de Tango
La Fiesta Costumbrista es un panorama infaltable en Fiestas Patrias, ideal para disfrutar de platos típicos chilenos y música en vivo durante toda la celebración.
Parrilla musical:
Jueves 18 de septiembre
- Inauguración y obertura del taller de danza y folclor
- Baguales
- Tani Cubillos
- Coquetos de la Cueca
- La Combo Band
- Tomo Como Rey
Viernes 19 de septiembre
- La Club de Toby
- Lele Music
- Grupo Hechizo
Sábado 20 de septiembre
- Las Niñas
- Andrés Vera y su Banda
- Grupo Disparo
Domingo 21 de septiembre
- Azares del Maipo
- Los Nogalinos
Peñaflor
Del 18 al 20 de septiembre se podrá disfrutar de una variada y nutrita gastronomía en la Fiesta Costumbrista de Peñaflor, organizada por la municipalidad. Participarán 88 stands con los mejores platos típicos y, además, habrá una diversa parrilla musical para todos los gustos.
Programación musical:
Jueves 18 de septiembre
- Mirtha Iturra
- Illapu
- María José Quintanilla
- Alanys Lagos
Viernes 19 de septiembre
- Entremares
- La Descendencia Chilena
- Amar Azul
Sábado 20 de septiembre
- Toly Fu
- A Los 4 Vientos
- Grupo Alegría
Precio de las entradas:
- Público general: $3.000
- Peñaflorinos (con tarjeta vecino): $1.000
Lo Barnechea
Lo Barnechea también ofrece una fiesta familiar durante las Fiestas Patrias, con actividades para todas las edades.
Para los más pequeños estarán Cantando Aprendo a Hablar y Tikitiklip, mientras que los asistentes podrán disfrutar de diversos estilos musicales con artistas como Nicole, Américo, Charros de Lumaco, Entremares y Los Huasos Quincheros.
La inauguración será el 17 de septiembre a las 19:30 horas en la Explanada El Rodeo (El Rodeo con Av. La Dehesa). La entrada será liberada únicamente ese día.
- El evento continuará los días 18, 19, 20 y 21 de septiembre.
- Entradas disponibles en: lobarnechea.cl o en la App Club Preferente
- Exclusivo Club Preferente (gratuita): desde el 1 de septiembre
- Entrada general ($4.000): desde el 8 de septiembre