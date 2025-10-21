Fiesta de la Primavera: Panoramas gratuitos en inauguración de nuevo parque urbano de Huechuraba

El evento contará con la participación de Astro Ruta y la Red de Observadores de Aves de Chile, además de emprendedores locales y actividades recreativas.

Este sábado 25 de octubre se llevará a cabo la “Fiesta de la Primavera”, jornada que marcará la apertura oficial del nuevo parque urbano del programa Más Parque, de Parque del Recuerdo, ubicado en Huechuraba.

El evento incluirá una serie de actividades gratuitas abiertas al público.

Entre ellas un planetario móvil, talleres de astronomía y cohetería, y espacios de aprendizaje interactivo desarrollados por la organización Astro Ruta.

También se ofrecerán talleres de observación de aves a cargo de la Red de Observadores de Aves de Chile (ROC), además de una feria de artesanías con emprendedores locales y expositores invitados.

El nuevo parque urbano cuenta con una laguna navegable en botes a pedales, senderos, un laberinto natural de 1.400 m², zonas de descanso y espacios dedicados al aprendizaje ambiental, como un hotel para insectos y un apiario experimental.

También se dispondrá de food trucks y áreas de picnic para los asistentes.

La jornada tendrá lugar desde las 11:00 hasta las 17:00 horas en Américo Vespucio 555, Huechuraba, y no requiere inscripción previa.

La entrada, en tanto, es gratuita.