Wall Street revierte caídas y cierra con alzas por sobre 2,5% tras anuncio de cese de ataques en Irán

Wall Street cerró este jueves en verde y sus tres principales indicadores anotaron fuertes subidas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la cancelación de la ronda de ataques contra Irán prevista para esta noche.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones sumó 1,86%, hasta los 50.848 puntos, el S&P 500 avanzó 1,75%, hasta los 7.394 puntos y el NASDAQ ganó 2,54%, hasta las 25.809 unidades.

Trump anuncia “gran acuerdo” de paz con Irán

La Bolsa de Nueva York se disparó justo después de que Trump anunciara, en un mensaje en su red social Truth Social, su decisión de cancelar los ataques programados para esta noche por avances en las conversaciones de paz con Irán.

El mandatario aseguró que los puntos finales del acuerdo han sido aprobados “tanto en lo conceptual como en los detalles” por todas las partes implicadas, “entre ellas Estados Unidos, Israel, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, Pakistán, Baréin, Kuwait, Jordania, Egipto“.

Trump afirmó también haber alcanzado un “gran acuerdo” de paz con Irán, pendiente de formalizarse, que tal vez se firme este fin de semana en Europa.

Optimismo se suma al impulso por la salida a bolsa de SpaceX

La noticia se sumó al optimismo del mercado, especialmente en el sector tecnológico, por la salida a bolsa de SpaceX este viernes, que será la mayor de la historia.

Según la oferta pública inicial, un total de 555,6 millones de acciones a un precio fijo de US$ 135 por acción permitirán a la compañía captar unos US$ 75.000 millones, superando con creces el récord establecido en 2019 por la petrolera saudí Aramco, de US$ 25.600 millones.