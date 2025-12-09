Festival que trae a Limp Bizkit encontró recinto y confirma su realización

Un día lleno de incertidumbre tuvo la fanaticada y la productora Lotus luego que el IND informara que por la final del torneo de hockey césped sub 21 no podía realizarse el show en el Parque Estadio Nacional.

Luego de un día lleno de incertidumbre tanto para la producción como para los artistas, el festival Loserville tiene recinto definitivo.

El evento que reúne a Limp Bizkit, Bullet for my Valentine y cuatro bandas más tuvo un día negro luego que el Instituto Nacional del Deporte (IND) le informara a la productora Lotus que no sería posible realizar el evento en el Parque Estadio Nacional, recinto que acogería el show.

Este era el segundo local que albergaría el evento, luego que la segunda vuelta presidencial obligara a mover el espectáculo desde el Estadio Monumental.

Así, tras las complicaciones que sumó a pocos días de realizarse el show, la tarde de este martes Lotus confirmó que sería el Estadio Santa Laura el recinto definitivo, dando tranquilidad a la fanaticada que esperaba a los estadounidenses.

De esta manera se mantiene la fecha del 13 de diciembre, pero esta vez el show se lleva a cabo en el Estadio Santa Laura.