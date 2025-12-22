Festival Juan Radrigán 2026 en Quilicura: Kramer, musical de Shrek y más de 30 obras gratuitas durante enero

En enero llega a Quilicura el Festival Juan Radrigán, con una diversa y gratuita cartelera, sin necesidad de reservas previas ni de ser residente de la comuna. La invitación es a ser parte de una nueva edición cultural que contará con la participación de Kramer y de reconocidos talentos locales y nacionales.

Las tardes de verano llegan con diversos panoramas para disfrutar con amigos y en familia. Para quienes no pueden escapar de la ciudad, una de las principales alternativas es una nueva edición del Festival Juan Radrigán, que vuelve con una extensa programación gratuita.

Este evento cultural contempla cerca de 32 obras de teatro, más de 225 artistas en escena y funciones en distintos sectores de la comuna, todas con entrada liberada. Cabe destacar que no se requiere retiro previo de tickets.

Según el cronograma, que se extenderá del 7 al 31 de enero, la programación incluye obras de teatro con elencos reconocidos a nivel nacional, además de pasacalles con música en vivo, coloridos montajes y bailarines.

Sueños de Circo

Espectáculo familiar que combina teatro, circo y música, con entrañables personajes que dan vida a la mágica historia del Circo de los Panaderini.

Sábado 10 de enero: Villa Raúl Silva Henríquez, San Luis con Av. Matta.

Domingo 11 de enero: Villa Tres Montes, Salar del Carmen con Santa Laura.

Sábado 17 de enero: Plaza El Mañío, 21 de Mayo con Gabriela Mistral.

Domingo 18 de enero: Villa Los Compositores, Lo Ovalle con Lo Bascuñán.

Sábado 24 de enero: Villa Santa Teresita, entre Roma y El Alerce.

Domingo 25 de enero: Villa Altos de Quilicura, Séptimo de Línea con Los Europeos.

Sábado 31 de enero: Villa La Campiña, Ismael Briceño con Lira.

Sector Villa Santa María del Trigal (El Romeral)

La Sociedad de los Poetas Muertos , miércoles 28 de enero, 21:00 horas.

, miércoles 28 de enero, 21:00 horas. Elenco : Claudio Arredondo, José Antonio Raffo, Alonso Quintero, Francisco Dañobeitía, Francisco Reyes Cristi, Vicente Almuna, Andrew Bargsted, Juan Pablo Sáez y Tito Bustamante.

: Claudio Arredondo, José Antonio Raffo, Alonso Quintero, Francisco Dañobeitía, Francisco Reyes Cristi, Vicente Almuna, Andrew Bargsted, Juan Pablo Sáez y Tito Bustamante. Dirección : Pablo Greene.

: Pablo Greene. Nueva Zelanda , jueves 29 de enero, 21:00 horas.

, jueves 29 de enero, 21:00 horas. Elenco : Elías Painemal, Rebeca Henríquez, Nicolás Ruiz, Javiera Aceitón, José Sánchez, Paula Cruz, Alex Acevedo, María José Castillo, Álvaro Cisternas y Clarita Giacaman.

: Elías Painemal, Rebeca Henríquez, Nicolás Ruiz, Javiera Aceitón, José Sánchez, Paula Cruz, Alex Acevedo, María José Castillo, Álvaro Cisternas y Clarita Giacaman. Dirección y dramaturgia: Antenor Allendes.

Antenor Allendes. La Verdad , viernes 30 de enero, 21:00 horas.

, viernes 30 de enero, 21:00 horas. Elenco : Camila Hirane, María Gracia Omegna, Álvaro Espinoza y Nicolás Saavedra.

: Camila Hirane, María Gracia Omegna, Álvaro Espinoza y Nicolás Saavedra. Dramaturgia : Florian Zeller.

: Florian Zeller. Traducción : Fernando Masllores y Federico González del Pino.

: Fernando Masllores y Federico González del Pino. Dirección: Álvaro Viguera.

Sector Cancha Santa Luisa/ Cerro Mediterráneo esquina Los Alpes

Centro Cultural Municipal

Recuérdame mi vida ,miércoles 14 de enero, 21:00 horas.

,miércoles 14 de enero, 21:00 horas. Elenco : Paola Giannini y Sara Becker.

: Paola Giannini y Sara Becker. Piano : Ignacio Méndez.

: Ignacio Méndez. Dramaturgi a: Emilia Noguera.

a: Emilia Noguera. Dirección : Jesús Urqueta.

: Jesús Urqueta. Razones para no morir , jueves 15 de enero, 21:00 horas

, jueves 15 de enero, 21:00 horas Elenco : Néstor Cantillana y Carla Casali.

: Néstor Cantillana y Carla Casali. Basado en textos de Jorge Díaz.

Dramaturgia y dirección : Cristián Marambio.

: Cristián Marambio. Flora y Flora , sábado 17 de enero, 21:00 horas.

, sábado 17 de enero, 21:00 horas. Dramaturgia : Isidora Stevenson.

: Isidora Stevenson. Elenco : Catalina Saavedra y Belén Herrera.

: Catalina Saavedra y Belén Herrera. Dirección: Javiera Mendoza.

Sector Cancha Colonia

Tres Marías y una Rosa , miércoles 7 de enero, 21:00 horas.

, miércoles 7 de enero, 21:00 horas. Elenco : Luciana Ibáñez, Constanza Mora, Carolina Paulsen y Loreto Valenzuela.

: Luciana Ibáñez, Constanza Mora, Carolina Paulsen y Loreto Valenzuela. Dirección : Loreto Valenzuela.

: Loreto Valenzuela. Honor , sábado 10 de enero, 21:00 horas.

, sábado 10 de enero, 21:00 horas. Elenco : Solange Lackington, Bastián Bodenhöfer, Magdalena Müller y Octavia Bernasconi.

: Solange Lackington, Bastián Bodenhöfer, Magdalena Müller y Octavia Bernasconi. Dirección: Jesús Urqueta.

Revisa la programación completa del Festival Juan Radrigán en: https://quilicurateatro.cl/