Festival de Viña 2026: ¿Qué artistas y humorista se presentan hoy jueves?

Revisa los detalles de la programación y lo que se espera para esta nueva jornada del festival.

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar vivirá este jueves una nueva jornada marcada por la música y el humor.

La velada también incluirá la competencia internacional y folclórica, piezas clave de este evento que concentra la atención del país y del mundo.

Cabe recordar que el miércoles 26 de febrero fue el turno del cantante colombiano Juanes, de la humorista Asskha Sumathra y el grupo trasandino Ke Personajes.

¿Quiénes estarán este jueves 26 en el Festival de Viña?