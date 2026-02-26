Cultura Viña 2026

Festival de Viña 2026: ¿Qué artistas y humorista se presentan hoy jueves?

Por CNN Chile

26.02.2026 / 09:46

{alt}

Revisa los detalles de la programación y lo que se espera para esta nueva jornada del festival.

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar vivirá este jueves una nueva jornada marcada por la música y el humor.

La velada también incluirá la competencia internacional y folclórica, piezas clave de este evento que concentra la atención del país y del mundo.

Cabe recordar que el miércoles 26 de febrero fue el turno del cantante colombiano Juanes, de la humorista Asskha Sumathra y el grupo trasandino Ke Personajes.

¿Quiénes estarán este jueves 26 en el Festival de Viña?

  • Mon Laferte
  • Final competencia Internacional
  • Piare con P
  • Final competencia Folclórica
  • Yandel

DESTACAMOS

Servicios Cambio de hora en Chile ya tiene fecha oficial: ¿Se adelantan o atrasan los relojes?

LO ÚLTIMO

Cultura Festival de Viña 2026: ¿Qué artistas y humorista se presentan hoy jueves?
Fuga en Penitenciaría: Gendarmería remueve a director regional y a tres jefaturas del penal
Subsecretario de Justicia califica como “inaudita” la fuga de reos disfrazados de gendarmes en Santiago
Corte Suprema ratifica retiro de electrodomésticos en ex Punta Peuco y respalda facultades de Gendarmería
Experto por cable submarino chino: “Tener redundancia ofrece una capacidad competitiva inigualable”
Gigantesco incendio afecta a fábrica de telas en Independencia: Bomberos combaten las llamas