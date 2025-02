Festival de Viña 2025: ¿Qué artistas están el jueves 27 de febrero?

La quinta jornada del certamen, ya apodada la "noche anglo", se caracterizará por el rock y humor nacional.

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2025 se llevará a cabo desde el domingo 23 hasta el viernes 28 de febrero, bajo la conducción de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.

De acuerdo a la parrilla de artistas de este año, la quinta jornada se caracterizará por ser la “noche anglo” en términos musicales, con dos destacadas bandas de rock sobre el escenario.

El humor, en tanto, llegará de la mano de un comediante nacional.

Festival de Viña del Mar 2025: ¿Quiénes se presentarán el viernes 28 de febrero?

Jueves 27 de febrero: ¿Quiénes se presentarán en la Quinta Vergara?

Incubus

Los primeros en subir al escenario del festival latino más grande del mundo serán los integrantes de Incubus: Brandon Boyd, Mike Einziger, José Pasillas, Chris Kilmore y su nueva bajista, Nicole Row, quien se unió a la formación en reemplazo de Ben Kenney.

El paso de los estadounidenses por Viña del Mar contemplará su primer show del año en Chile; sin embargo, no el único.

Antes de anunciarse su participación en el festival, la agrupación ya había agendado dos conciertos en el Movistar Arena de Santiago para el próximo 4 y 5 abril, como parte del ala sudamericana de su gira Morning View XXV.

Sobre la Quinta Vergara se espera que interpreten éxitos como Drive, Wish You Were Here, Anna Molly y Are You In?

Juan Pablo López

En el segmento dedicado a la comedia, el “Monstruo” recibirá nuevamente a Juan Pablo López.

Este humorista chileno, ingeniero de profesión, pasó 16 años trabajando en un banco antes de hacer un giro en 180° en 2014 y optar por dedicarse el stand-up.

Esta será su segunda vez en la Quinta Vergara, tras un exitoso paso en 2017, año en que obtuvo las anheladas Gaviota de Plata y de Oro gracias a una rutina llena de contingencia y crítica social.

¿Logrará hacer reír al público de Viña del Mar nuevamente?

The Cult

Finalmente, el cierre de la “noche anglo” quedará en manos de The Cult.

Esta banda, liderada por los británicos Ian Astbury y Billy Duffy, ha logrado posicionarse como un referente del rock gótico y hard rock.

Alcanzó notoriedad internacional en los años 80, gracias a discos como Love (1985) —que incluye los éxitos She Sells Sanctuary, Nirvana y Rain— y Electric (1987), producido por Rick Rubin.