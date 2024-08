Incubus confirma su regreso a Chile: Revisa cuándo es la preventa, precios y fecha del evento

La preventa contará con un descuento del 20% para clientes del Banco de Chile.

Tras siete años desde su último concierto en Chile, Incubus confirmó su regreso al país para el 2025.

La banda estadounidense está de gira para promocionar su álbum Morning View XXIII, una nueva versión del disco que sacaron en 2001 bajo el mismo nombre.

Como anunció la banda, visitarán Latinoamérica el próximo año, donde una de sus paradas será el Movistar Arena en Santiago.

Wish you were here, Are you in? y Nice to know you son algunos de los éxitos que la banda trae de regreso.

La preventa

Ya se confirmó que las entradas se podrán adquirir a través de PuntoTicket.com.

Mañana iniciará la preventa a las 12.00 pm y contará con un stock de 4 mil boletos. Cuando todos sean vendidos o sean las 11:59 am del 22 de agosto, se acabará la venta anticipada.

Los clientes del Banco de Chile podrán contar con este beneficio, que les otorgará un 20% de descuento.

En tanto, los valores de las entradas varían entre los 30 mil y los 145 mil pesos.

La venta general

La venta general de entradas comenzará al medio día del 22 de agosto a través de la misma página.

En cuanto a los valores, estos comenzarán en los $40 mil para los asientos de tribuna. Cancha frontal, que estará de frente al escenario, valdrá $110 mil y el sector más costoso será platea baja diamante, con un valor de $172 mil.

De esa forma, los fanáticos podrán conseguir sus entradas para ver a la banda, que ya pactó una cita con su fanaticada chilena para el 4 de abril del 2025.