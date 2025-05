Undurraga exige disculpas públicas a Martínez tras “indignación” en la DC y advierte que episodio podría incidir en AC contra Durán

El diputado y presidente de la DC habló en CNN Prime sobre la tensión que generaron los dichos de su homóloga del Frente Amplio, quien enfatizó que los únicos vínculos partidarios de Alberto Larraín en el caso ProCultura es con la DC. Además, aseguró que hablar de "espionaje con fines políticos" es algo "ridículo y torpe".

Tensión generó al interior del Partido Demócrata Cristiano las declaraciones de la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, respecto al vínculo que tuvo Alberto Larraín con dicho partido.

Haciendo énfasis en que no hay vínculos con en el Frente Amplio en el contexto del Caso ProCultura, Martínez expresó que “la mayoría de los aumentos de monto fueron provocados por gobiernos regionales de la Región Metropolitana y del Biobío, ambos ex militantes DC, y la única militancia que se conoce a Alberto Larraín es de la DC. Entonces, no digo que es solo de ellos, ni solo de nosotros, pero no es un caso del FA”.

Sin embargo, para el presidente de la DC, Alberto Undurraga, sus dichos son “inaceptables” y que lo que habían señalado en una declaración pública anterior, donde acusaban “espionaje con fines políticos”, es algo “ridículo y torpe”.

En conversación con CNN Prime, el exabanderado presidencial expresó que “va en la línea contraria a lo que dice el mismo Presidente”, quien había señalado que debía investigarse todo “caiga quien caiga”. “Enrarece el clima, porque acá lo que necesitamos es apoyar al fiscal Cooper (quien investiga la arista ProCultura), que la Fiscalía haga su pega, que las defensas también y que sea la justicia la que determine”, dijo.

Las palabras de Martínez generaron “indignación” al interior de la DC, afirmó Undurraga, además de que ella no lo ha llamado por teléfono sino más bien le envió mensajes por WhatsApp, pero que de todas formas exige disculpas públicas que a su juicio no han ocurrido aún.