El famoso actor de Hollywood que rechazó ser Supermán y James Bond y cuya carrera igual fue un éxito

Hay papeles de películas de Hollywood que han cambiado vidas. Que han catapultado a la fama a actores que en su minuto no eran tan conocidos.

Pero también existe la otra cara de la moneda, figuras del cine que rechazaron protagonizar personajes de largometrajes que después se convirtieron en taquilla mundial.

Este fue casi el caso de un reconocido actor de Hollywood que no solo rechazó un gran papel en la pantalla grande, sino que dos.

El actor que rechazó ser Batman y James Bond

Sin lugar a dudas cuando hablamos de un actor de lujo, el nombre de Clint Eastwood está escrito con letras doradas en el mundo del cine.

Con grandes roles protagónicos en películas como xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, el estadounidense ha logrado fama y notoriedad.

Pero fue él el que rechazó ser Batman en su primera película y posterior a ello, James Bond.

“Pensé: ‘¿Superman? No, no, eso no es para mí’. No es que tenga nada de malo. Es para alguien, pero no para mí”, relató en el documental Clint Eastwood: A Life in Film.

Sobre el personaje del agente 007, Eastwood declaró: “Para mí, bueno, ese era el trabajo de otro. Es cosa de Sean. No me parecía bien hacerlo”, señaló respecto al rol que antes ejercía Sean Connery.