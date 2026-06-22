Festival Biobío Teatro Abierto ofrecerá 11 obras gratuitas en Los Ángeles: Revisa la cartelera y programación familiar

Un panorama para estas vacaciones de invierno y disfrutar de eventos culturales gratuitos es el regreso del Festival Biobío Teatro Abierto (BBTA), que celebrará su XVIII edición entre el 22 y el 30 de junio en Los Ángeles.
La programación reunirá 11 montajes provenientes de Santiago, Valparaíso, Concepción, Rengo y Los Ángeles.
Entre los nombres que llegarán a la capital provincial destacan la ganadora del Premio Platino y protagonista de La Nana, Catalina Saavedra, quien encabezará el elenco de Flora y Flora; la destacada actriz Anita Reeves, junto a Pablo Cerda y Bárbara Ruiz-Tagle, en Veredicto; además del reconocido director Rodrigo Pérez, figura fundamental del teatro chileno contemporáneo, quien presentará Loca/Triste.
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La cartelera abordará temáticas urgentes y contemporáneas como la salud mental, la desigualdad social, la memoria histórica, la violencia de género, las adicciones, la crisis medioambiental y la inclusión.
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La programación familiar también tendrá un espacio destacado con montajes como El Niño de los Fósiles, que aborda las infancias neurodivergentes a través del teatro de marionetas; El Gigante Egoísta, espectáculo de gran formato de Teatromuseo del Títere y el Payaso; El Comefruta, que reflexiona sobre los trastornos alimentarios en la adolescencia; y El Otro Lado del Medio Ambiente, producción local inspirada en la cosmovisión mapuche y la conciencia ecológica.
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Además de las funciones, el festival desarrollará conversatorios con los elencos, actividades formativas y espacios de mediación cultural, fortaleciendo su carácter de encuentro entre artistas y comunidad.
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Coordenadas del evento
- Entrada gratuita, por orden de llegada.
- Teatro Municipal de Los Ángeles (Colo Colo 484, Los Ángeles, Región del Biobío).
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Programación:
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