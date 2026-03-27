Feria Vinilo Garage 2026 en Santiago: Más de 20 expositores llegarán al GAM con vinilos y lanzamientos musicales

La Feria Vinilo Garage tendrá entrada gratuita. Durante el primer fin de semana de abril, los amantes de la música podrán disfrutar de una amplia variedad de discos y lanzamientos discográficos.

Un panorama imperdible para los amantes de la música es visitar la Feria Vinilo Garage, que se realizará en la comuna de Santiago durante el primer fin de semana de abril.

La actividad es promovida por las disquerías independientes Vinilo Garage y Kolala. En esta primera edición del año reunirá a más de una veintena de expositores, entre disquerías, sellos independientes y coleccionistas, quienes ofrecerán discos de distintos géneros, incluyendo vinilos nuevos y ediciones originales de época, abarcando desde reediciones recientes hasta piezas buscadas por coleccionistas.

Además, se realizarán lanzamientos discográficos que serán revelados en los próximos días, los que estarán acompañados de firmas de discos por parte de artistas invitados.

Las coordenadas del evento

Este sábado 4 de abril se realizará la Feria Vinilo Garage en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), entre las 11:00 y las 20:00 horas.

Lugar: Av. Alameda Libertador Bernardo O’Higgins 227, Metro Universidad Católica

Entrada: gratuita

Entre los sellos participantes se encuentran Kolala, Vinilo Garage, BYM Records, Hueso Records y Aula Records, sello discográfico de la Universidad de Santiago de Chile, que estará presente con un amplio catálogo de música chilena contemporánea. Entre sus lanzamientos destaca Antología Isabel Parra 1966–1972, colección de seis álbumes fundamentales de la cantautora chilena, reeditados por primera vez en vinilo y publicados bajo su nuevo sub-sello Colección Amerindia.

También participarán Luciano Rojas y Denise Malebrán, fundadores de la banda Saiko.