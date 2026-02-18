Feria del Libro Infantil y Juvenil en Parquemet: Fecha, horario y actividades

El evento se realiza en el marco de los 25 años de Santiago en 100 Palabras, cuya convocatoria está abierta hasta el 30 de abril.

La IV Feria del Libro Infantil y Juvenil de Santiago en 100 Palabras se realizará el sábado 28 de febrero en el Parque Metropolitano (Parquemet), con entrada liberada.

La actividad está programada entre las 11:00 y las 18:00 horas y reunirá a 15 editoriales independientes y librerías, además de talleres para público familiar y un cuentacuentos a cargo de la actriz Camila Hirane.

Según la organización, el acceso será por Pedro de Valdivia Norte y habrá estacionamiento gratuito.

La feria se enmarca en la programación por los 25 años del concurso de cuentos breves Santiago en 100 Palabras, presentado por Escondida | BHP y Fundación Plagio.

Durante la jornada, se entregarán ejemplares del libro de bolsillo con una selección de los 100 cuentos del certamen.

Editoriales, librerías y actividades

Entre las editoriales y librerías participantes se mencionan Liebre, Saposcat, Ekaré Sur, Amanuta, Hueders, Ediciones Mis Raíces, Minilupa y La Feral, con catálogo infantil y juvenil.

La programación contempla talleres gratuitos a cargo del Centro Cultural La Moneda, Nube Lab, Santiago en 100 Palabras y Editorial Saposcat.

De acuerdo con la información difundida, en estas actividades se trabajará en ejercicios de escritura, creación de mensajes, dibujo e intervención de libros.

Los cupos son limitados y la participación requiere inscripción previa mediante un formulario dispuesto por la organización.

Trámites del Registro Civil Móvil

Una de las novedades anunciadas es la presencia del Registro Civil Móvil, que atenderá entre las 11:00 y las 13:00 horas.

En ese horario se podrán realizar trámites de renovación y primera solicitud de cédula de identidad y pasaporte, además de la solicitud del código de activación para Clave Única, según se informó.

En paralelo, el concurso Santiago en 100 Palabras mantiene abierta su convocatoria hasta el 30 de abril. Quienes quieran participar pueden enviar hasta cinco cuentos a través del sitio oficial del certamen.