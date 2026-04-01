Feria del Libro de Vitacura se realizará del 9 al 12 de abril: Habrá lanzamientos, conversatorios, talleres para niños y realidad virtual

En el marco del mes del Libro se realizará este evento en la comuna de Vitacura, con entrada gratuita, donde participarán destacadas editoriales. Además, habrá novedades como el uso de realidad virtual para recorrer reconocidas obras literarias, entre ellas "Harry Potter" y "Alicia en el país de las maravillas".

El mes de abril es una fecha especial para los amantes de la lectura, puesto que es el mes del libro.

En concreto, el 23 de abril fue declarado oficialmente como el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor por la UNESCO en 1995. Para celebrar esta fecha se realizarán diversas actividades.

Entre ellas destaca la Feria del Libro de Vitacura 2026.

Las coordenadas del evento

La Feria del Libro de Vitacura se realizará entre el 9 y el 12 de abril con entrada liberada. El evento cultural congregará a más de 45 expositores, además de lanzamientos de obras y firmas de escritores.

En su programa destaca la inauguración de la exposición Chile y el mundo, unidos por el cómic. La muestra reúne cerca de un centenar de dibujos originales y propone un recorrido por diversos géneros del cómic, desde la comedia y la ciencia ficción hasta los relatos infantiles.

Entre las novedades también destaca una experiencia de realidad virtual. A través de visores especializados se podrán observar obras como Harry Potter, Alicia en el país de las maravillas, 20 mil leguas de viaje submarino, Frankenstein, Juego de tronos y El mercader de Venecia.

Además, con el fin de promover la literatura en la población infantil, el Museo Artequin realizará diversos talleres.

Revisa aquí la programación completa

Horario: Jueves 9 al domingo 12 de abril, de 10:00 a 19:00 horas.

Entrada liberada en Lo Matta Cultural (Avenida Kennedy 9350).

Jueves 9 de abril

10:30–11:30 | Escenario principal

Cuentacuentos: Yo soy un oso

12:00–13:00 | Escenario secundario

Conversatorio: Infancia lectora, ¿cómo formar lectores felices?

Con Carol Neumann, Carolina Crisóstomo y Giovanna Ronsecco.

Editorial MiniLupa.

16:30–17:00 | Escenario secundario

Cuentacuentos: Estaba la rana, Iván, Yo tenía 10 perritos y Los tres cerditos.

Editorial Amanuta.

17:00–17:30 | Escenario secundario

Presentación del libro Mentoring con propósito. Historias prácticas y herramientas para transformar vidas.

Con Angélica Mouat y Ángela Villena (autoras).

Editorial Urano.

17:30–18:00 | Escenario secundario

Conversatorio: Narrar la memoria: ensayo y no ficción en tiempos complejos.

Con Óscar Contardo y María José Viera-Gallo.

18:15–18:45 | Escenario secundario

Lanzamiento y firma del libro Arbolario. Homenaje a Gabriela Mistral a través del arte.

Con Marilú Ortiz.

Editorial Babieca.

19:00–19:45

Inauguración oficial. Presentación de las orquestas infantil y juvenil de Vitacura y Cerrillos.

Exposición: Chile y el mundo: unidos por el cómic.

Viernes 10 de abril

10:00–11:00 | Escenario principal

Cuentacuentos Mati y la biblioteca mágica.

Con Nico Toro y Fabián Rivas.

Editorial Zig-Zag.

11:00–12:00 | Interior Lo Matta

Ciclo Actualidad Mundial.

Charla Nueva geopolítica mundial.

Con Rosita Larraín.

16:00–16:30 | Escenario secundario

Presentación del libro El señor nada.

Con Trini Riesco, autora e ilustradora.

Editorial MiniLupa.

16:30–17:30 | Guaguateca

Taller infantil, Museo Artequin: Neruda y la comida.

16:30–17:30 | Interior Lo Matta

Conversatorio: Trazos que hablan: ilustración y cómic.

Con Maliki y Sol Díaz.

17:00–18:00 | Escenario principal

Obra familiar Mocha Dick.

Compañía La Mona Ilustre.

18:00–18:30 | Escenario secundario

Presentación del libro Rehabilítate del desorden.

Con Javiera Castro.

Editorial Planeta.

18:30–19:00 | Escenario secundario

Presentación del libro Guerra entre hermanos.

Con Guillermo Parvex.

Editorial Penguin Random House.

Sábado 11 de abril

11:00–11:30 | Escenario secundario

Conversatorio del libro Naturaleza ilustrada de Chile.

Con Alfredo Ugarte.

Editorial Universitaria.

11:30–12:00 | Escenario secundario

Presentación del libro Nariz de bruja.

Con Paulina Jara.

Editorial Santillana.

11:00–12:00 | Guaguateca

Taller infantil, Museo Artequin: Gabriela y la ronda.

11:00–12:00 | Interior Lo Matta

Conversatorio: De un libro a la pantalla.

Con Ana Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra.

12:00–13:00 | Escenario principal

Go, go Gallo Pipe: ¡Querer es leer!

13:00–13:30 | Escenario secundario

Lanzamiento del libro Ushuaia.

Con Alberto Fuguet.

Editorial Planeta.

13:30–14:00 | Escenario secundario

Presentación del libro Muere lentamente quien no sueña.

Con Florencia Eluchans.

Editorial Planeta.

15:30–16:00 | Escenario secundario

Presentación del libro La tierra nos quiere contar. Abrir, girar y mirar.

Con María de la Luz Márquez, Rukmini Becerra y José Tomás Ibarra.

Editorial Recrea Libros.

16:00–16:30 | Escenario secundario

Lanzamiento del libro Mati y la biblioteca mágica.

Con Nico Toro y el ilustrador Fabián Rivas.

Editorial Zig-Zag.

16:00–17:00 | Guaguateca

Taller infantil, Museo Artequin: Elicura y las sensaciones.

16:30–17:00 | Escenario secundario

Taller de preguntas raras.

Con Gabriel León.

Editorial Penguin Random House.

17:00–18:30 | Escenario principal

Obra familiar Los peces no vuelan.

Compañía La Mona Ilustre.

18:00–19:00 | Interior Lo Matta

Conversatorio: Poesía para tiempos de peligro.

Con Cristián Warnken.

18:30–19:00 | Escenario secundario

Conversatorio sobre la Revista de Arquitectura de la Asociación de Oficinas de Arquitectos de Chile (AOA).

Con Yves Besançon.

Domingo 12 de abril

11:00–11:30 | Escenario secundario

Presentación del libro y cuentacuentos Maqui y Flami, la curiosa.

Con Maqui Cáceres y Pati Aguilera.

Editorial Santillana.

11:30–12:00 | Escenario secundario

Cuentacuentos Capibara fantabuloso.

Con Fabián Rivas.

Editorial Santillana.

11:00–12:00 | Guaguateca

Taller infantil, Museo Artequin: Explorando los micromundos.

11:00–12:00 | Interior Lo Matta

Conversatorio: IA y creación literaria, ¿amenaza u oportunidad?

Con Ezio Neyra, Christian Anwandter e Isabel Baboun.

12:00–13:00 | Escenario principal

Espectáculo infantil Tikitiklip.

13:00–13:30 | Escenario secundario

Conversatorio en torno a Hamnet.

Con Viviana Encina y Lyuba Yez.

Editorial Catalonia.

13:30–14:00 | Escenario secundario

Presentación del libro #QuiéreteMucho y otros clichés.

Con Daniela Ginester.

Editorial Zig-Zag.

15:30–16:00 | Escenario secundario

Presentación del libro La vida secreta de los cetáceos.

Con Priscila Escobar.

Editorial Catalonia.

16:00–16:30 | Escenario secundario

Presentación del libro El amor en la literatura.

Con Ana María Maza.

Editorial Planeta.

16:00–17:00 | Guaguateca

Taller infantil, Museo Artequin: Las historias y las estaciones del año.

16:30–17:00 | Escenario secundario

Presentación del libro Piñera. Un lugar en la historia.

Con Alfredo Sepúlveda.

Editorial Penguin Random House.

17:00–18:00 | Escenario principal

Obra familiar Otra Otra.

Con banda infantil chilena liderada por la actriz Elisa Zulueta y el músico Pablo Ilabaca.

18:00–18:30 | Escenario secundario

Lanzamiento del libro Vietnam, Israel y Trump: Sus guerras en vivo y en directo.

Con José Rodríguez Elizondo.

Editorial Catalonia.

18:30–19:00 | Escenario secundario

Conversatorio: La literatura chilena entre el humor y la ironía.

Con Rafael Gumucio y Francisca Feurhake.

Editoriales

Mis Raíces /La Bonita Ediciones

Ediciones UC

Grupo Magisterio

MiniLupa

Time Books

Editorial Planeta

Recrea Libros

Editorial Zig-Zag

Ocho Libros Editores

Trayecto Editorial

Ediciones Babieca

Ediciones Liebre/ Editorial Una Casa de Cartón

Escrito con Tiza Ediciones

Pehuén Editores

Editorial Planeta Sostenible

Vasalisa Ediciones

Ediciones Ekaré Sur

El Rey del Cómic

Lee hoy

Mindbuilder

Contrapunto

Miss Libros

Penguin Random House Grupo Editorial

Penguin Random House Grupo Editorial

Qué Leo Vitacura

Liberalia Ediciones

Librería Tradición

Fondo de Cultura Económica Chile

Claraboya Ediciones/ Editorial Velero

Editorial Visuales

Librería Libelula

Editorial Amanuta

Ulla Books

Muñeca de Trapo

Santillana/ Lo queleo/Norma

Catalonia

Akanni Ediciones

Travel Book

Editorial Universitaria

Arquitecta de papel

Play Fun Learn Studios

Webook

Ediciones Tajamar

Odisea libros

Ediciones USS