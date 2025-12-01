Feria Casa Disco en el GAM: El panorama navideño para este sábado 6 de diciembre
Por CNN Chile
01.12.2025 / 16:44
Una buena instancia para adelantar las compras navideñas, dedicada especialmente a los amantes de la música, es la Feria Casa Disco que se realizará en el GAM este 6 de diciembre. Otro panorama es el Mercado Troll, en la comuna de Providencia.
Un buen panorama para disfrutar y adelantar los regalos de Navidad es visitar la Feria Casa Disco, que se realizará en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) este primer fin de semana.
Vinilos, CDs, cassettes y equipos de audio son algunas de las opciones para los amantes de la música. La instancia promete ediciones limitadas y verdaderas joyas de culto.
Las coordenadas del evento
- Fecha: Sábado 6 de diciembre
- Horario: 11:00 a 20:00 horas
- Dirección: Plaza Central, Alameda #227
Mercado Troll – Feria de curiosidades
Literatura, juegos, música y danza son algunas de las sorpresas que tendrá el Mercado Troll en la comuna de Providencia.
Fecha: 6 y 7 de diciembre
Horario: 12:00 a 19:00 horas
Lugar: Plaza de la Aviación