Feria Casa Disco en el GAM: El panorama navideño para este sábado 6 de diciembre

Una buena instancia para adelantar las compras navideñas, dedicada especialmente a los amantes de la música, es la Feria Casa Disco que se realizará en el GAM este 6 de diciembre. Otro panorama es el Mercado Troll, en la comuna de Providencia.

Un buen panorama para disfrutar y adelantar los regalos de Navidad es visitar la Feria Casa Disco, que se realizará en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) este primer fin de semana.

Vinilos, CDs, cassettes y equipos de audio son algunas de las opciones para los amantes de la música. La instancia promete ediciones limitadas y verdaderas joyas de culto.

Las coordenadas del evento

Fecha: Sábado 6 de diciembre

Horario: 11:00 a 20:00 horas

Dirección: Plaza Central, Alameda #227

Mercado Troll – Feria de curiosidades

Literatura, juegos, música y danza son algunas de las sorpresas que tendrá el Mercado Troll en la comuna de Providencia.

Fecha: 6 y 7 de diciembre

Horario: 12:00 a 19:00 horas

Lugar: Plaza de la Aviación